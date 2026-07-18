Ahbap soruşturmasında yeni detay: Haluk Levent 190 milyonluk kupon yapıp kaybetmiş

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HABERİN ÖZETİ ÖZETİ DİNLE AI Seslendiriyor... İstanbul Cumhuriyet Başsavcılığı tarafından tutuklanan Alper Çelik , ifadesinde ünlü şarkıcı Haluk Levent ile olan ilişkisini ve onun isteğiyle bahis işlemleri yaptığını öne sürdü.

, ifadesinde ünlü şarkıcı ile olan ilişkisini ve onun isteğiyle bahis işlemleri yaptığını öne sürdü. Çelik, toplamda 190 milyon 270 bin lira tutarında bahis kuponu oynayıp kaybettiğini ve bu süreçte maddi ve manevi zararlar yaşadığını belirtti.

Dernek hesaplarıyla ilgili bilgi sahibi olmadığını ifade eden Çelik, derneğin depolarındaki yardım malzemelerinin çürüdüğünü ve etkin pişmanlık hükümlerinden yararlanmak istediğini aktardı.

İstanbul Cumhuriyet Başsavcılığınca gerçekleştirilen soruşturma doğrultusunda tutuklanan Ahbap Derneği kurucularından Alper Çelik, etkin pişmanlık hükümlerinden yararlanmak için verdiği ifade ortaya çıktı.

“BAHİS İŞLEMLERİNİ HALUK LEVENT’İN İSTEĞİYLE YAPTIM”

Yaklaşık 20 yıldır Haluk Levent’in yanında olduğuna vurgu yapan Çelik, banka hesaplarını ünlü şarkıcının kullanımına açtığını ve birçok para transferini bahis işlemini onun isteğiyle yaptığını öne sürdü.

Çelik, emniyette verdiği ifadede aylık gelirinin 30 bin lira olduğunu vurgularken, ünlü şarkıcının banka hesaplarının blokeli olması yüzünden kendi hesaplarını kullandırdığını iddia etti.

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Haluk Levent’in bahis sitelerinde kendi hesaplarından işlem gerçekleştirildiğini öne süren Çelik, yüksek tutarlı para transferlerini de yine ünlü şarkıcının isteğiyle yaptığını savundu.

“BAHİSLERİN TÜMÜ HALUK LEVENT’E AİT”

İlgili paraların bahis, borsa ve çeşitli borç ödemelerinde kullanıldığını öne süren Çelik, bahislerin tümünün Haluk Levent’e ait olduğunu, kendisinin sadece verilen talimatları yerine getirdiğini iddia etti.

190 MİLYON TL’LİK BAHİS OYNAYIP KAYBETMİŞ

Soruşturma doğrultusunda gerçekleştirilen analizlerde Elektronik Şans Oyunları ve Yayıncılık AŞ üzerinden Çelik’in hesabına milyonlarca lira tutarında para girişi ve çıkışı olduğu, toplam 190 milyon 270 bin lira tutarında bahis kuponu oynanarak kaybedildiği belirlendi.

Çelik, ifadesinde yaşadığı süreç yüzünden maddi ve manevi zarara uğradığına dikkat çekerken, alacaklılar yüzünden baskı gördüğünü, bu nedenle psikolojik problemler yaşadığını ve bir defa darp edildiğini öne sürdü.

DERNEĞİN DEPOSUNDAKİ YARDIM MALZEMELERİ ÇÜRÜMÜŞ

Dernek hesaplarıyla ilgili bilgi sahibi olmadığına dikkat çeken Çelik, kendisine bahis ve borsa işlemlerinde kullanılan paraların derneğe ait olmadığının söylendiğini belirtti. Aynı zamanda Çelik, derneğin bazı depolarındaki yardım malzemelerinin de çürüdüğünü savunarak, etkin pişmanlık hükümlerinden yararlanmayı talep ettiğini aktardı.