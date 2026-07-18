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Acun Ilıcalı, loca sözleşmesinin feshedilmesiyle ilgili ilk kez konuştu

Acun Ilıcalı, Aziz Yıldırım yönetiminin locasını iptal etmesine yönelik bir açıklama yaptı. Ilıcalı, yaptığı açıklamada sözleşmesinin haksız bir şekilde feshedildiğini belirtti.

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Eklenme 18.07.2026 - 13:08
Güncellenme 18.07.2026 - 14:34
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Fenerbahçe eski yöneticisi Acun Ilıcalı, Aziz Yıldırım yönetiminin locasını iptal ettirmesinin ardından sosyal medya hesabından bir açıklama paylaştı.

Ilıcalı, yaptığı açıklamasında “Başkanlığı sona erer ermez locasının parasını ödemeyip bırakan ve 7 yıl boyunca stada uğramayan kişilerle birlik ve beraberlik yalanıyla başlayan başkanlık döneminde ilginç bir icat” ifadelerini kullandı.

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ACUN ILICALI, AZİZ YILDIRIM İLE İLGİLİ NELER SÖYLEDİ?

Ilıcalı, Instagram hesabından paylaştığı açıklamasının devamında şu ifadelere yer verdi:

“O dönem kulübüme destek olmak için çok daha önceden ücretini ödediğim loca sözleşmem hiçbir hukuki dayanağı olmadan haksız bir şekilde feshedildi.

Divan toplantısında loca peşinde koşan birini daha dün gibi hatırlıyorum. Aynı kişinin gücü eline geçirdiği ilk anda şahsi hırs ve hesaplaşmalar uğruna hukuka aykırı işlemler gerçekleştirmesi belki kendisine yakışabilir. Fakat oturduğu koltuğun Fenerbahçe başkanlık koltuğu olduğunu unutmaması gerekiyor.

Bundan sonraki ilk hedefim yasal haklarımı kullanarak kin ve nefret dolu bu zihniyete bir adalet dersi vermek ve Fenerbahçe’ye hukuk kapsamında yönetmesini sağlamak olacaktır.”

Öte yandan Aziz Yıldırım ve ekibinin Ilıcalı’ya cevap verip vermeyeceği ise merak konusu oldu.

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