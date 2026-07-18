Acun Ilıcalı, loca sözleşmesinin feshedilmesiyle ilgili ilk kez konuştu

Son Dakika ve Önemli Haberler İçin Google Haberler'de Bizi Kaynak Ekleyin!

HABERİN ÖZETİ ÖZETİ DİNLE AI Seslendiriyor... Acun Ilıcalı , sosyal medya üzerinden yaptığı açıklamada, Aziz Yıldırım yönetiminin locasını iptal etmesini eleştirdi ve bu durumu "ilginç bir icat" olarak nitelendirdi.

, sosyal medya üzerinden yaptığı açıklamada, yönetiminin locasını iptal etmesini eleştirdi ve bu durumu "ilginç bir icat" olarak nitelendirdi. Ilıcalı, locasının haksız bir şekilde feshedildiğini belirterek, geçmişte kulübe destek olmak için ödediği loca sözleşmesine atıfta bulundu.

Ilıcalı, yasal haklarını kullanarak bu duruma karşı mücadele edeceğini ifade ederken, Aziz Yıldırım'ın tepkisi merak konusu oldu.

Fenerbahçe eski yöneticisi Acun Ilıcalı, Aziz Yıldırım yönetiminin locasını iptal ettirmesinin ardından sosyal medya hesabından bir açıklama paylaştı.

Ilıcalı, yaptığı açıklamasında “Başkanlığı sona erer ermez locasının parasını ödemeyip bırakan ve 7 yıl boyunca stada uğramayan kişilerle birlik ve beraberlik yalanıyla başlayan başkanlık döneminde ilginç bir icat” ifadelerini kullandı.

Haber Devam Ediyor

ACUN ILICALI, AZİZ YILDIRIM İLE İLGİLİ NELER SÖYLEDİ?

Ilıcalı, Instagram hesabından paylaştığı açıklamasının devamında şu ifadelere yer verdi:

“O dönem kulübüme destek olmak için çok daha önceden ücretini ödediğim loca sözleşmem hiçbir hukuki dayanağı olmadan haksız bir şekilde feshedildi.

Divan toplantısında loca peşinde koşan birini daha dün gibi hatırlıyorum. Aynı kişinin gücü eline geçirdiği ilk anda şahsi hırs ve hesaplaşmalar uğruna hukuka aykırı işlemler gerçekleştirmesi belki kendisine yakışabilir. Fakat oturduğu koltuğun Fenerbahçe başkanlık koltuğu olduğunu unutmaması gerekiyor.

Bundan sonraki ilk hedefim yasal haklarımı kullanarak kin ve nefret dolu bu zihniyete bir adalet dersi vermek ve Fenerbahçe’ye hukuk kapsamında yönetmesini sağlamak olacaktır.”

Öte yandan Aziz Yıldırım ve ekibinin Ilıcalı’ya cevap verip vermeyeceği ise merak konusu oldu.