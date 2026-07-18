Muğla’da 4.3 büyüklüğünde deprem

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Afet ve Acil Durum Yönetimi Başkanlığı (AFAD), Akdeniz’de 4.3 büyüklüğünde bir deprem meydana geldiğini açıkladı.

Depremin Muğla’nın Datça ilçesi açıklarında yaşandığı öğrenilirken, yerin 6.8 kilometre derinliğinde gerçekleştiği kaydedildi.

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CAN VE MAL KAYBI VAR MI?

Depremin ardından bölgedeki vatandaşlar kısa süreli panik yaşarken, yetkililer ise herhangi bir olumsuzluğun olmadığını duyurdu.

Olası bir depreme karşı tüm birimlerin teyakkuzda olduğuna dikkat çeken yetkililer, herhangi bir can ve mal kaybının yaşanmadığını ve vatandaşların paniğe kapılmaması gerektiğini belirtti.