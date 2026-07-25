Akbank 25.000 TL ödül kampanyasını başlattı!

Akbank, mobil uygulaması üzerinden müşterilerine yönelik cazip bir ödül programını devreye aldı. Banka tarafından başlatılan Davet Et Kazan kampanyası çerçevesinde, çevresindeki kişileri Akbank’a davet eden müşteriler 25.000 TL’ye varan chip-para kazanabiliyor. Üstelik sadece müşteriler için değil, Akbank müşterisi olan yeni müşterilere de yine cazip fırsatlar ve kazanma imkanı sağlanıyor.

Akbank chip-para dağıtıyor!

Tüm müşteriler için mobil bankacılık kanalından özel bir yönlendirme kodu oluşturuluyor. Sisteme dahil olan her yeni kullanıcı, hem kendisine hem de kendisini davet eden yakınına bu yönlendirme kodu sayesinde kazandırıyor.

İlk Başvuru Onayı: Davet kodu aracılığıyla Akbank Mobil üzerinden ilk kez Axess asıl kredi kartı başvurusunda bulunan ve talebi onaylanan yeni müşteriler 1.000 TL chip-para kazanırken, davet eden kişi de 1.000 TL chip-para elde ediyor.

Davet kodu aracılığıyla Akbank Mobil üzerinden ilk kez Axess asıl kredi kartı başvurusunda bulunan ve talebi onaylanan yeni müşteriler 1.000 TL chip-para kazanırken, davet eden kişi de 1.000 TL chip-para elde ediyor. İlk Alışveriş Bonusu: Yeni tanımlanan Axess kredi kartıyla tek seferde 1.000 TL ve üzerinde ilk harcama gerçekleştirildiğinde, kartı yeni alan kullanıcıya ekstra 1.500 TL, davet eden müşteriye ise ilave 500 TL chip-para tanımlaması yapılıyor.

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Bu sayede davet koduyla kart sahibi olan bir kişi toplamda 2.500 TL hediye kazanırken, davet eden kişi ise tek bir başarılı yönlendirme için toplam 1.500 TL ödül toplamış oluyor. Temmuz ayı boyunca devam edecek olan bu özel fırsatta belirli sınırlandırmalar ve katılım kuralları var. Her ay yenilenen bu kampanyada Akbank müşterileri sadece 20 kişiyi sisteme davet edebiliyor. Ayrıca FREE kart, ticari kartlar, ek kartlar, öğrenci kartları veya sanal kartlar kampanyaya dahil edilmemektedir.