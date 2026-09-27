Tarım Bakanı Yumaklı’dan gübre sevkiyatı açıklaması: Bu yıl sınır yok

Tarım ve Orman Bakanı İbrahim Yumaklı, gübre sevkiyatı başta olmak üzere birçok konuda önemli açıklamalar yaptı.

GEREKLİ ADIMLAR ATILDI

Rusya ile gerçekleştirilen istişarelerde gübre, narenciye ve domates ticareti gibi önemli konuların görüşüldüğünü açıklayan Bakan Yumaklı, Rusya sınırında bekleyen domateslere yönelik konunun çözüme kavuşturulması için çalışma başlatıldığını ve bunun yanı sıra, bitki sağlığı ile karantina işlemlerine yönelik problemlerde iki ülkenin görevlilerinin iletişim halinde hareket etmesi konusunda anlaşmaya varıldığını açıkladı.

25 EKİM’DE TÜRKİYE’DE GÖRÜŞME GERÇEKLEŞTİRİLECEK

Bakan Yumaklı, Türkiye’ye yönelik gübre sevkiyatında bu yıl herhangi bir sınırlamanın olmayacağı konusunda Rusya ile anlaşmaya varıldığını açıklarken, iki ülkenin ilgili kurum ve firmalarının gübre konusunu görüşmek üzere 25 Ekim tarihinde Türkiye’de tekrar masaya oturulmasının planlandığını belirtti.

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ÇİN’LE GÖRÜŞMELERDE GÜNDEMİN ÖNEMLİ BAŞLIKLARI

Öte yandan, Çin’in de tarım diplomasisinde ivme kazanan ülkeler arasında yer aldığına dikkat çeken Yumaklı, geçtiğimiz günlerde Çin’den gelen bir heyeti bakanlıkta ağırlarken; başta badem, defne yaprağı, kanatlı eti ve su ürünleri gibi ürünlerin ihracatının gündemin önemli başlıkları arasında olduğu belirtildi.

BAKAN YUMAKLI’NIN KATILMASI BEKLENİYOR

Ayrıca, 28-29 Eylül tarihlerinde Özbekistan’ın başkenti Taşkent’te gerçekleştirilecek Uluslararası Un Sanayicileri ve Hububatçılar Birliği’nin (IAOM) 5. IAOM Eurasia Konferansı ve Sergisi’ne Bakan Yumaklı’nın da katılması beklenirken, Özbekistan’ın güçlü değirmencilik sektörü ve Kazakistan’dan temin ettiği buğday ile un ihracatı sayesinde önemli bir ülke olarak dikkat çektiği ifade edildi.

KONFERANS BÜYÜK ÖNEM ARZ EDİYOR

Söz konusu konferansın Karadeniz havzasındaki gelişmeler kapsamında buğday ticaretinin tekrar şekillendiği ve yeni ticaret rotalarının oluşmaya başladığı bu dönemde büyük önem arz ettiği vurgulanırken, Bakan Yumaklı’nın da konferans doğrultusunda birçok görüşme gerçekleştirmesinin beklendiği aktarıldı.