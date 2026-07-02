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Akdeniz’de 5.3 büyüklüğünde deprem

Akdeniz'de Muğla'nın Datça açıklarında saat 14.06’da 5.3 büyüklüğünde deprem meydana geldi. Depremin yerin 19.87 kilometre derinliğinde yaşandığı öğrenildi.

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Eklenme 02.07.2026 - 14:18
Güncellenme 02.07.2026 - 14:30
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Afet Acil Durum Yönetimi Başkanlığı AFAD, Akdeniz’de Muğla’nın Datça açıklarında 5.3 büyüklüğünde bir deprem meydana geldiğini duyurdu. Depremin 14.06’da yaşandığını duyuran AFAD, yerin 19,87 kilometre derinliğinde meydana geldiğini kaydetti.

Depremin ardından bölgedeki vatandaşlar kısa süreli panik yaşarken, yetkililer ise şu an için herhangi bir olumsuzluğun yaşanmadığını vurguladı.

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YETKİLİLERDEN UYARI

Yetkililer, depremin ardından yaptığı açıklamada, şu an için herhangi bir olumsuz durumun ve daha büyük büyüklükteki bir depremin beklenmediğini ve olası durumlara karşı yalnızca yetkili kurumlardan yapılacak açıklamaların dikkate alınması gerektiğini duyurdu.

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