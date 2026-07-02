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Ünlü komedyen Deniz Göktaş, gözaltına alındı. Hakkkında Cumhurbaşkanına hakaret başta olmak üzere bir çok şikayet bulunan komedyen Deniz Göktaş, havalimanında iner inmez gözaltına alındı.

Deniz Göktaş neden gözaltına alındı?

Youtube attığı yeni komedi gösterisiyle 8.5 milyon kişi tarafından izlenen komedyen Deniz Göktaş, gösterisinde kullandığı kelimeler nedeniyle hedef haline gelmişti. Daha önce yurt dışında tatilde olduğunu söyleyen ünlü komedyen biran önce döneceğini ifade etmişti.

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Bugün ülkeye dönen Deniz Göktaş havalimanında gözaltına alındı.

Deniz Göktaş tutuklanacak mı?

Havaliamanında gözaltına alınan Göktaş’ın tutuklanıp tutuklanmayacağı henüz bilinmiyor. Ancak ifadesi ardından serbest bırakılması daha kuvvetli bir ihtimal.

Yurt dışından dönen Deniz Göktaş’ın havalimanında gözaltına alındığı anlar görüntülendi.