Al Nassr Suudi Arabistan Pro Ligi’nde Şampiyonluğunu İlan Etti

Suudi Arabistan Pro Lig’de sezonun şampiyonu belli oldu. Cristiano Ronaldo’nun formasını giydiği Al Nassr, ligin son haftasında aldığı galibiyetle puan tablosunun zirvesine yerleşerek 2025-2026 sezonunu lider tamamladı.

Ligin 34. haftasında sahasında Damac FC’yi konuk eden Al Nassr, karşılaşmayı 4-1 kazanarak şampiyonluğunu matematiksel olarak kesinleştirdi. Bu sonuçla sarı-lacivertli ekip, sezonu 86 puanla tamamlayarak en yakın takipçisi Al Hilal’in 2 puan önünde yer aldı.

Karşılaşmada Al Nassr, ilk yarıyı Sadio Mané’nin golüyle önde kapattı. İkinci yarıda Kingsley Coman’ın kaydettiği golle farkı artıran ev sahibi ekip, rakibinin penaltı golüyle skorun 2-1’e gelmesine engel olamadı. Mücadelenin ilerleyen dakikalarında Cristiano Ronaldo’nun frikikten attığı golle fark yeniden açıldı. Maçın son bölümünde Ronaldo bir gol daha bularak skoru belirledi.

Portekizli yıldız, karşılaşmayı iki golle tamamlayarak sezon boyunca sürdürdüğü yüksek performansı şampiyonluk maçına da taşıdı. Bu sezon ligde 30 karşılaşmada 28 gol kaydeden Ronaldo, takımının hücum hattında belirleyici isimlerden biri oldu.

Al Nassr, bu sonuçla birlikte Suudi Arabistan Pro Ligi’nde sezonu zirvede bitirerek kulüp tarihine önemli bir başarı ekledi.