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Altın Düşmeye Devam Eder mi? Uzmanlar Yeni Seviyeyi Duyurdu!

Tarihin en büyük düşüşlerinden birini yaşayan altında gerileme devam ederken, altın fiyatları gerilemeye devam ederken, dün gece İran'ın İsrail'e yönelik saldırılarının ardından altın fiyatları değer kaybını sürdürüyor. Konuya ilişkin açıklama yapan uzmanlar altının yeni seviyesini açıkladı.

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Eklenme 08.06.2026 - 10:46
Güncellenme 08.06.2026 - 10:48
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Altın fiyatları, ABD’den gelen güçlü istihdam verilerinden sonra Amerikan Merkez Bankası’nın (Fed) para politikasına yönelik öngörülerin farklılık göstermesi ve Orta Doğu’daki askeri gerilimin artması nedeniyle yeni haftaya düşüşle başladı. Bu kapsamda, spot altın yüzde 0,50 oranında düşerek ons başına 4 bin 308 dolara kadar indi.

Cuma günü yaklaşık yüzde 3 oranında düşen altın fiyatları 24 Mart tarihinden beri en dip seviyesini görerek rekor kırdı. Gün içerisinde yüzde 0,7 oranına kadar düşen külçe altın ise 4 bin 300 doları gördü. Bunun yanı sıra ons altında da düşüş devam ederken, ons altındaki gerileme gram altın fiyatlarının da düşmesine neden oldu.

ALTINDA DÜŞÜŞ SÜRÜYOR

Gram altın 8 Haziran günü saat 07.40 itibarıyla yüzde 0,37 oranında düşüşle 6 bin 385 liraya kadar geriledi.

OANDA Kıdemli Piyasa Analisti Kelvin Wong, altındaki düşüşün Fed’in vadeli işlemlerinde yükselen şahin fiyatlamaları nedeniyle meydana geldiğini ifade ederek, artan ABD tahvil getirilerinin de altın üzerinde baskı yarattığını söyledi.

4 BİN 320 DOLAR ÖNEMLİ DESTEK NOKTASI

StoneX Group piyasa analizi Başkanı Rhona O’Connell ise Ortadoğu’daki İran’la İsrail arasındaki askeri gerilime yönelik temel problemlerin çözülmemesi nedeniyle altındaki düşüşün devam ettiğine dikkat çekerek, yatırımcıların olası dip seviyelerden alım fırsatlarını da izleyebileceğini söyledi.

Uzmanlar, teknik görünümde spot altın için 4 bin 320 doların önemli bir destek noktası olduğuna dikkat çekerken, bu seviyenin aşağı yönlü eğilim göstermesi durumunda fiyatların ons başına 4 bin 228 dolara kadar düşebileceğinin altını çizdi.

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