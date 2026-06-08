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Altın Fiyatları Haftaya Düşüşle Başladı: 8 Haziran 2026 Güncel Rakamlar

8 Haziran 2026 itibarıyla altın fiyatları yeni haftaya düşüş eğilimiyle başladı. Gram altın, çeyrek altın ve Kapalıçarşı güncel satış fiyatları ile döviz kurlarındaki son durum haberimizde.

Eklenme 08.06.2026 - 08:27
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Küresel piyasalarda açıklanan güçlü istihdam verileri ve faiz politikalarına yönelik beklentiler, altın fiyatları üzerinde baskı oluşturmaya devam ediyor. 8 Haziran 2026 Pazartesi günü itibarıyla altın piyasasında aşağı yönlü hareketler dikkat çekti.

Jeopolitik risklerin sürdüğü küresel ortamda enerji fiyatlarında dalgalanmalar yaşanırken, yatırımcıların güvenli liman talebinde temkinli bir görünüm öne çıktı. Bu durum, haftanın ilk işlem gününde altının sınırlı da olsa değer kaybetmesine neden oldu.

Güncel Döviz Kurları (8 Haziran 2026)

Döviz piyasasında dolar ve euro kurları yeni haftaya yatay-pozitif bir görünümle başladı.

Para Birimi Alış Satış
ABD Doları 46,08 TL 46,10 TL
Euro 53,16 TL 53,21 TL
Sterlin 61,50 TL 61,56 TL

Serbest Piyasa Güncel Altın Fiyatları

Yeni işlem gününde gram altın fiyatı 6.400 TL seviyesinin üzerinde işlem görürken, küçük çaplı geri çekilmeler dikkat çekti.

Altın Türü Alış Satış
Gram Altın 6.408,30 TL 6.409,16 TL

Kapalıçarşı Altın Fiyatları (8 Haziran 2026)

Kapalıçarşı’da altın fiyatları serbest piyasaya paralel şekilde şekillendi. Çeyrek, yarım ve tam altın türlerinde güncel seviyeler aşağıdaki gibi kaydedildi.

Altın Türü Alış Satış
Gram Altın 6.382,97 TL 6.383,83 TL
Çeyrek Altın 10.519,00 TL 10.599,00 TL
Yarım Altın 21.051,00 TL 21.191,00 TL
Tam Altın 41.474,52 TL 42.300,71 TL
Ata Altın 42.770,59 TL 43.857,79 TL
22 Ayar Bilezik 5.871,74 TL 6.140,42 TL
Gümüş 99,285 TL 99,95 TL

Altın fiyatları, küresel ekonomik veriler ve merkez bankalarının para politikalarına ilişkin beklentiler doğrultusunda yön bulmayı sürdürüyor.

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