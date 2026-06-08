Altın Fiyatları Haftaya Düşüşle Başladı: 8 Haziran 2026 Güncel Rakamlar

AI Haber Özeti Dinle AI Seslendiriyor... Küresel piyasalarda güçlü istihdam verileri ve faiz politikası beklentileri, altın fiyatları üzerinde baskı oluşturuyor.

güçlü istihdam verileri ve faiz politikası beklentileri, üzerinde baskı oluşturuyor. 8 Haziran 2026 itibarıyla, altın piyasasında aşağı yönlü hareketler gözlemleniyor.

aşağı yönlü hareketler gözlemleniyor. Jeopolitik riskler ve enerji fiyatlarındaki dalgalanmalar, yatırımcıların güvenli liman talebini etkiliyor.

Güncel döviz kurlarında dolar 46,10 TL, euro 53,21 TL seviyelerinde işlem görüyor.

46,10 TL, 53,21 TL seviyelerinde işlem görüyor. Kapalıçarşı'da gram altın fiyatı 6.383,83 TL, çeyrek altın ise 10.599,00 TL'den satılmakta.

Küresel piyasalarda açıklanan güçlü istihdam verileri ve faiz politikalarına yönelik beklentiler, altın fiyatları üzerinde baskı oluşturmaya devam ediyor. 8 Haziran 2026 Pazartesi günü itibarıyla altın piyasasında aşağı yönlü hareketler dikkat çekti.

Jeopolitik risklerin sürdüğü küresel ortamda enerji fiyatlarında dalgalanmalar yaşanırken, yatırımcıların güvenli liman talebinde temkinli bir görünüm öne çıktı. Bu durum, haftanın ilk işlem gününde altının sınırlı da olsa değer kaybetmesine neden oldu.

Güncel Döviz Kurları (8 Haziran 2026)

Döviz piyasasında dolar ve euro kurları yeni haftaya yatay-pozitif bir görünümle başladı.

Para Birimi Alış Satış ABD Doları 46,08 TL 46,10 TL Euro 53,16 TL 53,21 TL Sterlin 61,50 TL 61,56 TL

Serbest Piyasa Güncel Altın Fiyatları

Yeni işlem gününde gram altın fiyatı 6.400 TL seviyesinin üzerinde işlem görürken, küçük çaplı geri çekilmeler dikkat çekti.

Altın Türü Alış Satış Gram Altın 6.408,30 TL 6.409,16 TL

Kapalıçarşı Altın Fiyatları (8 Haziran 2026)

Kapalıçarşı’da altın fiyatları serbest piyasaya paralel şekilde şekillendi. Çeyrek, yarım ve tam altın türlerinde güncel seviyeler aşağıdaki gibi kaydedildi.

Altın Türü Alış Satış Gram Altın 6.382,97 TL 6.383,83 TL Çeyrek Altın 10.519,00 TL 10.599,00 TL Yarım Altın 21.051,00 TL 21.191,00 TL Tam Altın 41.474,52 TL 42.300,71 TL Ata Altın 42.770,59 TL 43.857,79 TL 22 Ayar Bilezik 5.871,74 TL 6.140,42 TL Gümüş 99,285 TL 99,95 TL

Altın fiyatları, küresel ekonomik veriler ve merkez bankalarının para politikalarına ilişkin beklentiler doğrultusunda yön bulmayı sürdürüyor.