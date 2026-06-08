Altın Fiyatları Haftaya Düşüşle Başladı: 8 Haziran 2026 Güncel Rakamlar

Küresel piyasalarda açıklanan güçlü istihdam verileri ve faiz politikalarına yönelik beklentiler, altın fiyatları üzerinde baskı oluşturmaya devam ediyor. 8 Haziran 2026 Pazartesi günü itibarıyla altın piyasasında aşağı yönlü hareketler dikkat çekti.
Jeopolitik risklerin sürdüğü küresel ortamda enerji fiyatlarında dalgalanmalar yaşanırken, yatırımcıların güvenli liman talebinde temkinli bir görünüm öne çıktı. Bu durum, haftanın ilk işlem gününde altının sınırlı da olsa değer kaybetmesine neden oldu.
Güncel Döviz Kurları (8 Haziran 2026)
Döviz piyasasında dolar ve euro kurları yeni haftaya yatay-pozitif bir görünümle başladı.
|Para Birimi
|Alış
|Satış
|ABD Doları
|46,08 TL
|46,10 TL
|Euro
|53,16 TL
|53,21 TL
|Sterlin
|61,50 TL
|61,56 TL
Serbest Piyasa Güncel Altın Fiyatları
Yeni işlem gününde gram altın fiyatı 6.400 TL seviyesinin üzerinde işlem görürken, küçük çaplı geri çekilmeler dikkat çekti.
|Altın Türü
|Alış
|Satış
|Gram Altın
|6.408,30 TL
|6.409,16 TL
Kapalıçarşı Altın Fiyatları (8 Haziran 2026)
Kapalıçarşı’da altın fiyatları serbest piyasaya paralel şekilde şekillendi. Çeyrek, yarım ve tam altın türlerinde güncel seviyeler aşağıdaki gibi kaydedildi.
|Altın Türü
|Alış
|Satış
|Gram Altın
|6.382,97 TL
|6.383,83 TL
|Çeyrek Altın
|10.519,00 TL
|10.599,00 TL
|Yarım Altın
|21.051,00 TL
|21.191,00 TL
|Tam Altın
|41.474,52 TL
|42.300,71 TL
|Ata Altın
|42.770,59 TL
|43.857,79 TL
|22 Ayar Bilezik
|5.871,74 TL
|6.140,42 TL
|Gümüş
|99,285 TL
|99,95 TL
Altın fiyatları, küresel ekonomik veriler ve merkez bankalarının para politikalarına ilişkin beklentiler doğrultusunda yön bulmayı sürdürüyor.