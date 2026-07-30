Araç muayene ödemelerinde komisyon dönemi sona erdi: Ulaştırma Bakanı duyurdu

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Ulaştırma ve Altyapı Bakanı Abdülkadir Uraloğlu, araç muayene hizmetlerinde 2027-2047 dönemini içeren ikinci imtiyaz dönemine yönelik imzaların bugün Ankara’da atılacağını açıkladı.

20 YILLIK YENİ BİR DÖNEM BAŞLIYOR

Bakan Uraloğlu ile Özelleştirme İdaresi Başkanı’nın katılımıyla düzenlenecek törende, ihaleyi kazanan MOI OGG ortaklığınca kurulan TURKA ile sözleşme imzalanacak.

Böylece araç muayene hizmetlerinde 20 yıllık yeni bir dönem başlayacak ve bu dönemde istasyon sayısının arttırılmasından teknolojik altyapının iyileştirilmesine kadar pek çok düzenleme uygulamaya geçecek.

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210 MİLYONDAN FAZLA MUAYENE

Bakan Uraloğlu, konuya ilişkin olarak yaptığı açıklamada, 2004’te hayata geçirilen özelleştirme sürecinden sonra 15 Ağustos 2007 yılında ilk özel sektör işletmeli araç muayene istasyonlarının hizmet vermeye başladığına vurgu yaparak, geride kalan yaklaşık 19 yılda 50 milyon muayene tekrarı olmak üzere toplam 210 milyona aşkın araç muayenesinin yapıldığını belirtti.

İLK İMTİYAZ DÖNEMİ NE ZAMAN SONA ERECEK?

Uraloğlu, ilk imtiyaz döneminin 15 Ağustos 2027’de sona ereceğini belirtirken, yeni sözleşmeyle beraber ikinci 20 yıllık dönemin de hayata geçirileceğini açıkladı.

KOMİSYON ALINMAYACAK

Yeni dönemde vatandaşlar için sürpriz bir gelişmeyi de açıklayan Uraloğlu, 15 Ağustos 2027’de hayata geçirilecek yeni dönemde TURKA vatandaşlarının kredi kartıyla yapacakları araç muayene ödemelerinde hiçbir şekilde kredi kartı komisyonunun alınmayacağını vurguladı.