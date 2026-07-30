100 bin TL maaşla otobüs şoförü alımı yapılacak: Başvuru şartları açıklandı

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HABERİN ÖZETİ ÖZETİ DİNLE AI Seslendiriyor... Türkiye 'de bir seyahat firması, aylık 100 bin TL maaşla otobüs şoförü alımı yapacağını duyurdu; başvuru için yaş, mesleki deneyim ve sağlık şartları aranmaktadır.

'de bir seyahat firması, aylık maaşla otobüs şoförü alımı yapacağını duyurdu; başvuru için yaş, mesleki deneyim ve sağlık şartları aranmaktadır. Adayların 30 ile 55 yaş arasında, sigara kullanmayan, cep telefonu kullanmayan ve sabıka kaydı bulunmayan kişiler olması beklenirken, aktif icra dosyasının olmaması ve trafik ceza puanının 40'ın altında olması da gerekmektedir.

Otobüs şoförleri için sürüş ve dinlenme süreleri Karayolu Taşıma Mevzuatı çerçevesinde düzenlenmiş olup, sürücülerin her 24 saatte en fazla 9 saat araç kullanması ve 11 saat dinlenmesi zorunludur.

Türkiye’de faaliyet gösteren bir seyahat firması, aylık 100 bin TL maaşla otobüs şoförü alımı gerçekleştireceğini açıkladı. Yayımlanan ilanda adaylarda aranacak şartlar detaylı şekilde paylaşılırken, başvurular için yaş, mesleki deneyim ve sağlık kriterleri öne çıktı.

Şirket tarafından yapılan duyuruya göre otobüs şoförü pozisyonu için başvuracak adayların belirlenen koşulları eksiksiz karşılaması gerekiyor. İlanda, sürüş güvenliği ve mesleki yeterlilikle ilgili çeşitli kriterlere yer verildi.

Otobüs şoförü alımı için istenen şartlar

İlanda yer alan bilgilere göre adayların 30 ile 55 yaş arasında olması gerekiyor. Ayrıca sigara kullanmayan, direksiyon başında cep telefonu kullanmayan ve sabıka kaydı bulunmayan sürücüler tercih edilecek.

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Bunun yanı sıra adayların aktif icra dosyasının bulunmaması, daha önce ciddi bir trafik kazasına karışmamış olması ve trafik ceza puanının 40’ın altında olması şartları da ilan kapsamında yer aldı. Peron deneyimine sahip olmak da aranan kriterler arasında gösterildi.

Başvuru yapacak kişilerin İstanbul, İzmir veya Mersin’de ikamet etmesi ve geçerli sağlık raporuna sahip olması gerekiyor.

İş ilanında yer alan çalışma kriterleri

Karayolu Taşıma Mevzuatı kapsamında görev yapan otobüs şoförleri için sürüş ve dinlenme süreleri de belirli kurallara tabi tutuluyor. Mevcut düzenlemeye göre sürücüler, kesintisiz olarak en fazla 4 saat 30 dakika direksiyon başında kalabiliyor. Bu sürenin tamamlanmasının ardından en az 45 dakikalık mola verilmesi gerekiyor. Söz konusu mola, uygun şartların sağlanması halinde parçalara bölünerek de kullanılabiliyor.

Uzun mesafeli seferlerde zaman zaman iki şoförlü sistem uygulanırken, daha kısa güzergâhlarda tek sürücü ile hizmet verilebiliyor. Mevzuat, bir sürücünün 24 saat içerisinde toplamda en fazla 9 saat araç kullanmasına izin veriyor.

Sürücülerin her 24 saatlik zaman diliminde en az 11 saat kesintisiz dinlenmesi zorunlu tutulurken, araçlarda bulunan dijital takograf sistemleri sayesinde sürüş ve mola süreleri düzenli olarak kayıt altına alınıyor ve denetleniyor.