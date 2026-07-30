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Çalışanlara yüzde 30’a kadar temmuz zammı

Milyonlarca asgari ücretli, maaşlarına ek zam gelmesini talep ederken, Denizbank ve TEB ise bünyesinde istihdam ettiği personeline farklı oranlarda zam yaptı. Bu kapsamda Denizbank tüm personelin maaşına performansa göre yüzde 30'a kadar zam yapma kararı aldı.

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Eklenme 30.07.2026 - 20:30
Güncellenme 30.07.2026 - 18:20

Milyonlarca emekli ve memurun maaşlarına ek zam gelmesinin ardından asgari ücretliler de hükümetten ek zam talep ederken, ekonomi yönetimi ise asgari ücrete ek zam talebine kapıyı kapattı.

BANKALARDAN PERSONEL MAAŞLARINA ZAM

Artan hayat pahalılığı ve yüksek enflasyon nedeniyle maaşların erimesi nedeniyle çalışanlar ay sonunu getiremezken, bankacılık sektöründe ise bazı bankalar bünyesinde istihdam ettiği çalışanların maaşlarına ek zam yapmaya karar verdi.

TEB’DEN ÇALIŞANLARA YÜZDE 6 EK ZAM

Bu doğrultuda TEB, 1 Temmuz 2026 tarihinden itibaren geçerli olmak üzere bünyesindeki tüm personelin maaşına yüzde 6 oranında ek zam yaptı. Ayrıca TEB, yılbaşında çalışanlarına yüzde 20-22 seviyesinde zam kararı almıştı.

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DENİZBANK’TAN YÜZDE 30’A KADAR ZAM

Öte yandan, çalışanlarına ek zam kararı alan bankalardan biri de Denizbank olurken, bu banka 1 Temmuz 2026 tarihinden itibaren geçerli olmak üzere tüm çalışanların maaşına performansa göre yüzde 12,5 ila yüzde 30 arasında zam yapma kararı aldı. Denizbank ise yılbaşında çalışanların maaşlarına yüzde 20 oranında zam yapmıştı.

DİĞER BANKALAR PERSONEL MAAŞLARINA ZAM YAPACAK MI?

Denizbank ve TEB’in personel maaşlarına zam yapma kararı almasının ardından diğer bankaların da maaşlara zam yapıp yapmayacağı merak konusu oldu.

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