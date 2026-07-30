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SGK’dan anne ve babaya ölüm aylığı: Şartlar açıklandı

Sosyal Güvenlik Uzmanı Özgür Erdursun, SGK'nın anne ve babaya ölüm aylığı bağlayabilmesi için artan hisse, gelir durumu ve yaş gibi belirli koşulların beraber sağlanmasının şart olduğunu duyurdu.

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Eklenme 30.07.2026 - 12:12
Güncellenme 30.07.2026 - 12:17

Sosyal Güvenlik Uzmanı Özgür Erdursun, 5510 sayılı Sosyal Sigortalar ve Genel Sağlık Sigortası Kanunu doğrultusunda anne ve babaya ölüm aylığı bağlanabilmesi için sadece sigortalı çocuğun yaşamını yitirmesinin yetmediğini açıkladı.

BİRÇOK ŞART BERABER DEĞERLENDİRİLİYOR

Dünya Gazetesi’ndeki köşe yazısında konuya ilişkin olarak bir yazı kaleme alan Erdursun, ölüm aylığı başvurularında hak sahipliği, gelir durumu ve yaş gibi birçok şartın beraber göz önünde bulundurulduğunu belirtti.

ÖNCELİK DUL EŞİN VE ÇOCUKLARIN

Erdursun, mevzuata göre öncelikle sigortalının dul eşi ve çocuklarının ölüm aylığı almaya hak kazandığını ifade ederek, anne ve babanın ölüm aylığı alabilmesi için ise çoğu durumda “artan hisse”nin olması gerektiğini belirtti.

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Buna göre, sigortalının eşi ve çocuklarına bağlanan aylıklardan sonra kullanılabilecek bir pay kalması durumunda, anne ve baba da ölüm aylığı alabiliyor. Fakat, aylığın tamamı eş veya çocuklara bağlanması halinde, 65 yaşın altındaki anne ve baba ölüm aylığı almaya hak kazanamıyor.

GELİRİN ASGARİ ÜCRETİN ALTINDA OLMASI GEREKİYOR

Ayrıca Sosyal Güvenlik Kurumu (SGK), anne ve babanın maddi durumunu da göz önünde bulunduruyor. Bu kapsamda, anne ve babanın her türlü kazanç ve gelirin yürürlükteki net asgari ücretin altında olması ve diğer çocuklarından dolayı gelir ve aylık almaması gerektiği öğrenildi.

65 YAŞINI DOLDURANLARA İSTİSNA

Yasada 65 yaşını dolduran anne ve babalar için önemli bir istisna bulunurken, bu kişiler için diğer koşulların yerine getirilmesi durumunda “artan hisse” şartına gerek kalmıyor. Fakat gelir durumu ve diğer hak sahipliği şartları yine göz önünde bulunduruluyor.

YAZILI BAŞVURU GEREKİYOR

Anne ve babanın ölüm aylığı alabilmesi için SGK’ya yazılı bir şekilde müracaat edilmesi gerekiyor. Müracaat sürecinde SGK, hak sahipliği, gelir durumu ve sosyal güvenlik kayıtlarını detaylı bir şekilde değerlendiriyor.

BENZER BAŞVURULARDA FARKLI SONUÇLAR

Gerek olması durumunda ek bilgi ve belge istenirken, her dosya kendi şartları kapsamında tek tek inceleniyor. Bu yüzden benzer görünen başvurular farklı şekilde sonuçlanabiliyor.

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