Togg T10F ve T10X İçin Sıfır Faizli Kredi Fırsatı Başladı

AI Haber Özeti Dinle AI Seslendiriyor... Togg , Haziran 2026 dönemine yönelik yeni finansman kampanyasını duyurarak bireysel ve kurumsal müşterilere çeşitli kredi seçenekleri sunmaktadır.

, Haziran 2026 dönemine yönelik yeni finansman kampanyasını duyurarak bireysel ve kurumsal müşterilere çeşitli kredi seçenekleri sunmaktadır. Kampanya kapsamında, T10F ve T10X modellerinde belirli versiyonlar için 12 ay vadeli faizsiz kredi imkânları ile uzun vadeli kredi seçenekleri mevcuttur.

ve modellerinde belirli versiyonlar için 12 ay vadeli faizsiz kredi imkânları ile uzun vadeli kredi seçenekleri mevcuttur. Kurumsal müşterilere, beş adet ve üzeri araç alımlarında %100 finansman desteği sağlanarak, filo alımları için özel fırsatlar sunulmaktadır.

Türkiye’nin yerli elektrikli otomobil üreticisi Togg, Haziran 2026 dönemine yönelik yeni finansman kampanyasının ayrıntılarını açıkladı. Kampanya kapsamında hem bireysel kullanıcılar hem de kurumsal müşteriler için çeşitli kredi seçenekleri sunuluyor. Özellikle belirli versiyonlarda uygulanan 12 ay vadeli faizsiz kredi desteği öne çıkıyor.

T10F Modellerinde Faizsiz Kredi Seçeneği

Şirket tarafından paylaşılan bilgilere göre sınırlı sayıdaki bireysel müşteri için T10F V2 ve T10F 4More versiyonlarında 900 bin TL’ye kadar 12 ay vadeli ve yüzde 0 faiz oranlı kredi kullanılabilecek. Bu finansman modelinde aylık taksit tutarı 75 bin TL olarak hesaplanıyor.

Daha uzun vadeli ödeme planlarını tercih eden kullanıcılar için farklı seçenekler de bulunuyor. T10F V2 modelinde 1 milyon 700 bin TL tutarında 48 ay vadeli kredi için faiz oranı yüzde 3,14 olarak belirlenirken aylık ödeme 81 bin 310 TL seviyesinde yer alıyor.

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T10F V1 versiyonunda ise 1 milyon 300 bin TL’ye kadar 48 ay vadeli kredi kullanılabiliyor. Bu pakette faiz oranı yüzde 3,13, aylık ödeme tutarı ise 62 bin 44 TL olarak açıklandı.

T10F 4More modelinde sunulan 1 milyon 500 bin TL tutarındaki 36 ay vadeli kredi seçeneğinde yüzde 3,13 faiz oranı uygulanırken aylık taksit miktarı 80 bin 90 TL olarak belirlenmiş durumda.

T10X İçin de Benzer Finansman Desteği Sunuluyor

Haziran kampanyası kapsamında T10X model ailesi için de faizsiz kredi fırsatları yer alıyor. T10X V2 versiyonunda 650 bin TL’ye kadar 12 ay vadeli yüzde 0 faizli kredi desteği sağlanırken aylık ödeme tutarı 54 bin 167 TL olarak duyuruldu.

T10X 4More modelinde ise 900 bin TL tutarında 12 ay vadeli faizsiz kredi kullanılabiliyor. Bu seçenekte aylık ödeme miktarı 75 bin TL seviyesinde bulunuyor.

Alternatif olarak T10X V2 için 1 milyon 700 bin TL’ye kadar 48 ay vadeli kredi imkânı sunuluyor. Bu pakette yüzde 3,14 faiz oranı uygulanırken aylık ödeme 81 bin 310 TL olarak hesaplanıyor.

T10X V1 versiyonunda ise 1 milyon 300 bin TL tutarında ve 48 ay vadeli kredi seçeneği yer alıyor. Yüzde 3,13 faiz oranına sahip pakette aylık ödeme 62 bin 44 TL seviyesinde bulunuyor.

T10X 4More için hazırlanan 36 ay vadeli 1 milyon 500 bin TL’lik kredi paketinde ise faiz oranı yüzde 3,13, aylık ödeme tutarı 80 bin 90 TL olarak açıklandı.

Kurumsal Müşterilere Yüzde 100 Finansman Desteği

Togg’un açıkladığı kampanya kapsamında filo alımları için de özel finansman imkânı sunuluyor. Beş adet ve üzeri araç satın alımlarında T10F V2, T10F V2 4More, T10X V2 ve T10X V2 4More modellerinde araç bedelinin tamamını kapsayan finansman desteği sağlanıyor.

Haziran 2026 Togg Fiyat Listesi

Togg T10X Güncel Fiyatları

T10X V1 RWD Standart Menzil: 1.869.048 TL

T10X V1 RWD Uzun Menzil: 2.179.668 TL

T10X V2 RWD Uzun Menzil: 2.371.000 TL

T10X V2 4More Obsidiyen: 3.218.057 TL

Togg T10F Güncel Fiyatları

T10F V1 RWD Standart Menzil: 1.884.980 TL

T10F V1 RWD Uzun Menzil: 2.195.600 TL

T10F V2 RWD Uzun Menzil: 2.370.930 TL

T10F V2 4More: 3.217.857 TL