Kiracılar ve ev sahipleri dikkat: Ağustos 2026 kira artış oranı açıklanacak

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HABERİN ÖZETİ ÖZETİ DİNLE AI Seslendiriyor... Ağustos ayında gayrimenkul piyasasında, Türkiye İstatistik Kurumu (TÜİK) tarafından açıklanacak kira artış oranları, milyonlarca vatandaşın yenileme döneminde uygulayacağı yasal üst sınırı belirleyecek.

(TÜİK) tarafından açıklanacak kira artış oranları, milyonlarca vatandaşın yenileme döneminde uygulayacağı yasal üst sınırı belirleyecek. Önceki yüzde 25'lik sabit tavan sınırının sona ermesiyle birlikte, kira artışları Türk Borçlar Kanunu hükümlerine göre 12 aylık Tüketici Fiyat Endeksi (TÜFE) ortalamasına dayalı olarak hesaplanmaya devam edecek.

hükümlerine göre 12 aylık (TÜFE) ortalamasına dayalı olarak hesaplanmaya devam edecek. TÜİK, temmuz enflasyon istatistiklerini 3 Ağustos'ta açıklayacak; temmuz ayında 12 aylık TÜFE ortalaması yüzde 32,03 olarak belirlenmiş olup, bu orana göre kiracılar için en yüksek zam oranı uygulanacak.

Ağustos ayının yaklaşmasıyla birlikte gayrimenkul piyasasında gözler Türkiye İstatistik Kurumu’na (TÜİK) çevrildi. Konut veya iş yeri kira kontratı ağustos ayı içerisinde dolacak olan milyonlarca vatandaş, yenileme döneminde uygulanacak yasal üst sınırı öğrenebilmek için geri sayıma geçti.

Konut kiralarında daha önce uygulanan yüzde 25’lik sabit tavan sınırının sona ermesinin ardından artışlar, Türk Borçlar Kanunu hükümleri uyarınca 12 aylık Tüketici Fiyat Endeksi (TÜFE) ortalaması esas alınarak hesaplanmaya devam ediyor. Bu nedenle de Ağustos ayı için açıklanacak artış oranına göre belirlenecek.

Ağustos 2026 kira artış 3 Ağustos’ta açıklanacak

Ağustos 2026 kira artış oranı ne zaman açıklanacak sorusunun yanıtı resmi takvimle duyuruldu. TÜİK’in rutin veri açıklama periyodu doğrultusunda temmuz enflasyon istatistikleri 3 Ağustos Pazartesi günü sabah saat 10:00’da açıklanacak. Oranların ilan edilmesinin ardından ağustos süresince yenilenecek sözleşmelerde uygulanabilecek azami zam oranı da resmileşmiş olacak.

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Temmuz ayında 12 aylık TÜFE ortalaması yüzde 32,03 olarak tespit edilmişti. Bu doğrultuda temmuz ayında kontrat yenileyen kiracılar için en yüksek zam oranı yüzde 32,03 olmuştu.

Örnek kira zam hesaplaması

Mevcut aylık kirası 10.000 TL seviyesinde bulunan bir gayrimenkulün sözleşmesi yüzde 32,03 oranında güncellendiğinde, kira bedelindeki artış miktarı 3.203 TL oluyor. Bu durumda kiracının ödeyeceği yeni dönem aylık tutar 13.203 TL olarak belirleniyor.

Ağustos ayında açıklanacak oranlar sonrasında Ağustos içerisindeki artacak kiralar için en üst rakamlar da ortaya çıkacak.