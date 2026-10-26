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Altın savaştan beri yüzde 25 değer kaybetti! Düşüş devam edecek mi?

Ekonomist Üzeyir Doğan, güçlü dolar ve faiz öngörülerinin altın fiyatları üzerinde baskı oluşturduğuna vurgu yaparak ABD-İran Savaşı'ndan beri altının yüzde 25 düştüğünü ve 3 Kasım'a kadar düşüşlerin derinleşebileceğini belirtti.

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Eklenme 26.10.2026 - 17:53

Altın fiyatlarında yaşanan hareketlilik yatırımcıların takip ettiği önemli gündem maddeleri arasında yer alırken, ekonomist Üzeyir Doğan ise altın fiyatlarına ilişkin dikkat çeken açıklamalar yaptı.

DÜŞÜŞLER DERİNLEŞEBİLİR

A Haber canlı yayınında konuşan Doğan, güçlü dolar ve faiz öngörülerinin altın üzerinde baskı yarattığına dikkat çekerek 3 Kasım 2026 Salı günü yapılacak ABD ara seçimlerine kadar düşüşlerin derinleşebileceğini belirtti.

ALTINDA TALEP BASKILANIYOR

Doğan, doların uluslararası piyasalarda değer kazanması ve faiz öngörülerindeki değişimin altının seyrinde belirleyici etkenler arasında olduğuna dikkat çekerken, doların güçlenmesinin, dolar üzerinden fiyatlanan altının diğer para birimleriyle alımını pahalılaştırarak talebi baskıladığını aktardı.

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FAİZ GETİRİSİ SUNAN YATIRIM ARAÇLARI ALTININ DÜŞÜŞÜNÜ TETİKLİYOR

Vatandaşların faiz getirisi sunan yatırım araçlarına yönelmesinin de altın üzerinde aşağı yönlü baskı oluşturduğunu ifade eden Doğan, ons altında 4 bin dolar seviyesinin önemli olduğunu söyledi.

SATIŞLAR ARTABİLİR

Uzman isim, bu seviyenin altındaki fiyatları da mevcut piyasa şartlarında pahalı bulduğunu vurgulayarak bu seviyenin altında kalıcılığın sağlanması hâlinde satışların artabileceğini söyledi.

ALTININ YÖNÜNÜ ETKİLEYECEK DİĞER ETKENLER

ABD’deki siyasi gelişmelerin yanı sıra Federal Reserve’ün faiz politikası ve jeopolitik risklerin de altın fiyatlarının yönünü etkileyebilecek unsurlar arasında yer aldığını ifade eden Doğan, yatırımcıların dolar endeksini ve euro/dolar paritesini takip etmesi gerektiğini söyledi.

DOĞAN’DAN UYARI

Altının önümüzdeki süreçte izleyeceği seyrin doların yönü ve faiz öngörülerindeki değişimlerle yakından ilgili olacağını ifade eden Doğan, öngörülerinin kesin fiyat tahmini değil, mevcut piyasa şartlarına göre oluşturulan senaryolar olarak değerlendirilmesi gerektiğini vurguladı.

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