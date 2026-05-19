İslam Memiş’ten Altın ve Gümüş Piyasası İçin Haftalık Değerlendirme

Finans analisti İslam Memiş, küresel piyasalarda yaşanan gelişmelerin ardından altın ve gümüş fiyatlarına ilişkin kısa vadeli beklentilerini değerlendirdi. Jeopolitik risklerin etkisiyle emtia piyasalarında dalgalı görünümün sürdüğünü belirten Memiş, özellikle ons altın ve gümüş tarafında belirli seviyelerin takip edilmesi gerektiğini ifade etti.

Uluslararası piyasalarda ons altının 4.544 dolar seviyelerinde işlem gördüğünü aktaran Memiş, kısa vadede 4.480 dolar seviyesinin destek, 4.780 dolar seviyesinin ise direnç konumunda bulunduğunu söyledi. Piyasadaki belirsizliklerin sürdüğüne dikkat çeken analist, geniş fiyat aralığındaki hareketlerin devam ettiğini kaydetti.

Altın fiyatlarında yaşanan geri çekilmelerin yatırımcılar tarafından yakından izlendiğini belirten Memiş, 4.500 doların altındaki seviyelerin alım açısından değerlendirilebileceğini ifade etti. Kısa haftada satış baskısının görülebileceğini dile getiren analist, buna rağmen ons altında yeniden toparlanma ihtimalinin gündemde olduğunu söyledi.

Gram altın tarafında ise iç piyasadaki fiyatlamanın büyük ölçüde ons altına bağlı hareket ettiğini belirten Memiş, gram altının 6.698 lira seviyelerinde bulunduğunu açıkladı. Analiste göre kısa vadede 6.650 ile 6.850 lira aralığı piyasada öne çıkan bant olarak izlenecek.

Gümüş piyasasına ilişkin değerlendirmelerde de bulunan Memiş, son haftalarda sert fiyat hareketlerinin dikkat çektiğini ifade etti. Geçen hafta yaşanan yükselişin ardından hızlı bir geri çekilme görüldüğünü belirten analist, ons gümüşte 74 dolar seviyesinin destek, 78 dolar seviyesinin ise direnç olarak takip edildiğini söyledi.

Gram gümüşte ise 108 lira seviyesinin güçlü destek konumunda bulunduğunu kaydeden Memiş, yukarı yönlü hareketlerde 115 ve 117 lira seviyelerinin direnç noktaları arasında yer aldığını ifade etti.

Daha önce gümüş yatırımı yapmayan yatırımcıların piyasayı yakından takip ettiğini belirten Memiş, yıl içerisinde gümüş fiyatlarında yeniden yukarı yönlü hareketlerin görülebileceğini dile getirdi.