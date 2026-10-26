Tuzlu Kahve dizisine boks şampiyonu Mike Tyson konuk olacak

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Salı akşamları Star TV’de yayınlanan ve son dönemlerin en çok sevilen dizilerinden Tuzlu Kahve’ye dünyaca ünlü bir isim konuk olarak geliyor.

MİKE TYSON GELİYOR

Gazeteci Birsen Altuntaş’ın haberine göre, dünyaca ünlü eski ağır sıklet boks şampiyonu Amerikalı Mike Tyson, dizide konuk oyuncu olarak yer alacak.

DİZİDE HANGİ KARAKTERDE OYNAYACAK?

Tyson’ın, dizinin yapımcısı Polat Yağcı tarafından Türkiye’ye getirileceği öğrenilirken, ünlü boksörün, dizide Buğra Gülsoy’un hayat verdiği Mehmet karakterinin Amerika’dan gelen arkadaşı olarak rol alacağı iddia edildi.