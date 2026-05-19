Anadolu Üniversitesi AÖF Yaz Okulu Sınav Tarihi Belli Oldu

Anadolu Üniversitesi AÖF Yaz Okulu Sınav Tarihi Belli Oldu

Anadolu Üniversitesi AÖF 2026 yaz okulu sınav tarihi netleşti. Açıköğretim öğrencilerinin katılacağı sınavın ağustos ayında gerçekleştirileceği duyuruldu.

Eklenme 19.05.2026 - 11:53
Anadolu Üniversitesi AÖF Yaz Okulu Kayıt ve Sınav Takvimi

Anadolu Üniversitesi Açıköğretim Fakültesi öğrencilerinin merakla beklediği 2026 yaz okulu sınav takvimi netleşti. Dönem sonu sınav sonuçlarının açıklanmasının ardından gözler AÖF yaz okulu sürecine çevrilirken, sınav tarihi de akademik takvim üzerinden duyuruldu.

2025-2026 eğitim öğretim yılı kapsamında gerçekleştirilecek AÖF yaz okulu sınavı, 22 Ağustos 2026 tarihinde yapılacak. Lisans ve ön lisans programlarında eğitim gören açıköğretim öğrencileri, yaz okulunda alacakları derslerin ardından sınava katılım sağlayacak.

AÖF Yaz Okulu Sınavı Ne Zaman Yapılacak?

Anadolu Üniversitesi tarafından yayımlanan akademik takvime göre AÖF yaz okulu sınavı tek oturum şeklinde 22 Ağustos 2026 Cumartesi günü gerçekleştirilecek. Yaz okuluna kayıt yaptıran öğrenciler, belirlenen tarihte sınav merkezlerinde sınava girecek.

AÖF Sınav Giriş Yerleri Ne Zaman Açıklanacak?

AÖF yaz okulu sınav giriş belgelerinin sınav tarihinden yaklaşık 15 gün önce erişime açılması bekleniyor. Öğrenciler sınav giriş belgelerine ve sınav yer bilgilerine Anadolu Üniversitesi AÖF Öğrenci Otomasyonu üzerinden ulaşabilecek.

Sınav giriş belgesinde adayların sınava gireceği okul, salon ve oturum bilgileri yer alacak. Öğrencilerin sınav günü belge ile birlikte geçerli kimliklerini yanlarında bulundurması gerekecek.

