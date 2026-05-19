Batuhan Karadeniz Hakkında Kırmızı Bülten Çıkarıldı!

Kabine toplantısının ardından açıklama yapan Adalet Bakanı Akın Gürlek, Batuhan Karadeniz’in de aralarında bulunduğu bazı eski futbolcular hakkında kırmızı bülten çıkarıldığını duyurdu.

Eklenme 19.05.2026 - 12:48
Güncellenme 19.05.2026 - 12:50
Adalet BakanıAkın Gürlek, Recep Tayyip Erdoğan başkanlığında Cumhurbaşkanlığı Külliyesi’nde gerçekleştirilen kabine toplantısının ardından basın mensuplarının sorularını yanıtladı.

Gürlek, yasa dışı bahis soruşturmaları ve firari şüphelilere yönelik yürütülen hukuki süreçlerle ilgili açıklamalarda bulundu.

Yasa dışı bahis soruşturması kapsamında tutuklanan gazeteci Rasim Ozan Kütahyalı hakkında da konuşan Bakan Gürlek, operasyonun arka planında mali takip sürecinin bulunduğunu ifade etti.

MASAK RAPORLARINA BAĞLI OLARAK İLERLİYOR

Gürlek, konuya ilişkin açıklamasında şu ifadeleri kullandı:

“Adana Cumhuriyet Başsavcılığımız tarafından yürütülen büyük bir operasyon söz konusu. Süreç tamamen MASAK raporlarına bağlı olarak ilerliyor. Kütahyalı da para hareketleri sırasında MASAK incelemelerine takıldı. Yasa dışı bahis sitelerine para gönderme ve aracılık etme gibi iddialar bulunuyor. Başsavcılığımız, ekonomik hareketleri takip ederek kendi takdiri kapsamında bu kararı verdi.”

Mevcut yasalara göre yasa dışı bahis oynayan, buna aracılık eden, yer ve imkân sağlayan ya da bu sitelere para transferi yapan kişilerin suç işlediğini vurgulayan Gürlek, yasa dışı bahis operasyonlarında adı geçen ve yurt dışında bulunan şüphelilere yönelik adli süreçlerin sürdüğünü belirtti.

BİRÇOK İSME YÖNELİK KIRMIZI BÜLTEN ÇIKARILDI

Bakan Gürlek, ayrıca dijital mecralara ilişkin yaptırımların da kararlılıkla uygulandığını ifade ederek, kamu düzenini ilgilendiren sitelere hızlı şekilde erişim engeli kararı alındığını söyledi.

Bu kapsamda Batuhan Karadeniz başta olmak üzere yurt dışında bulunduğu belirlenen bazı şüpheliler hakkında kırmızı bülten çıkarıldığı açıklandı.

