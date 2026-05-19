HaberX
TRY USD
DOLAR
45,7282 +%0.33
TRY EUR
EURO
53,0869 -%-0.09
STERLİN
61,5778 +%0.85
BİTCOİN
₺3.538.318 -%-0.25
ETHEREUM
₺97.410,00 -%-0.11
ALTIN
6.655,21₺ -%-0.04
Anasayfa/Spor/Arda Güler İçin Suudi Arabistan’dan 80 Milyon Euroluk Teklif: İşte Real Madrid’in Cevabı!

Arda Güler İçin Suudi Arabistan’dan 80 Milyon Euroluk Teklif: İşte Real Madrid’in Cevabı!

Real Madrid’de başarılı bir sezon geçiren ve yıldızı parlamaya devam eden milli futbolcu Arda Güler için Suudi Arabistan’dan 80 milyon euroluk teklif geldiği öne sürüldü. İspanyol devinin ise bu teklifi anında reddederek genç yıldızı “dokunulmaz” olarak gördüğü ifade edildi.

Oluşturan
Eklenme 19.05.2026 - 12:20
Haberi PAYLAŞ
Takip Et Google News

Bu sezon Real Madrid formasıyla dikkat çeken performanslara imza atan Arda Güler’e, başta Avrupa’nın dev kulüpleri olmak üzere dünyanın birçok takımından teklif gelmeye devam ediyor.

Bu kapsamda geçtiğimiz günlerde Arsenal’in Arda Güler için rekor seviyede bir teklif yaptığı iddia edilmiş, Real Madrid ise genç yıldızı kesinlikle satmayı düşünmediğini açıklamıştı.

GÜLER “DOKUNULMAZ” İLAN EDİLDİ

Arsenal’in teklifinin ardından bir teklifin de Suudi Arabistan’dan geldiği belirtildi. İspanyol basınında yer alan haberlere göre Arda Güler için 80 milyon euroluk teklif yapılırken, Real Madrid yönetimi bu teklifi anında reddetti. Kulübün, Arda Güler’i takımın geleceği açısından “dokunulmaz” bir oyuncu olarak gördüğü öğrenildi.

Eflatun-beyazlıların milli futbolcuyu kesinlikle satmayı düşünmediği ifade edilirken, Arda Güler’in kulübün gelecekteki projelerinde en önemli yıldızlardan biri olarak değerlendirildiği aktarıldı. Ayrıca Real Madrid’in genç futbolcuyla uzun yılları kapsayan bir proje planladığı da iddialar arasında yer aldı.

PİYASA DEĞERİ ARTABİLİR

2026 Dünya Kupası öncesinde Arda Güler’e rekor seviyede teklifler gelmeye devam ederken, genç yıldızın turnuvadaki performansının piyasa değerini daha da artırabileceği konuşuluyor.

Bu sezon eflatun-beyazlı formayla toplam 50 resmi maçta görev alan milli futbolcu, söz konusu karşılaşmalarda 6 gol ve 14 asistlik performans sergileyerek takımının vazgeçilmez isimlerinden biri oldu.

Avatar fotoğrafı
MUHABİR
Takip Et Bağlantı kopyalandı PAYLAŞ Tweetle

İlginizi Çekebilir

Spor

TFF Trendyol Süper Lig’de Yabancı Oyuncu Kuralını Değiştirdi!

12 saat önce
Spor

Volkan Demirel Yeniden Fenerbahçe’ye Geliyor!

13 saat önce
Spor

Önder Özen 16 Futbolcu İçin Ayrılık Raporu Hazırladı

16 saat önce
Spor

“Beşiktaşlı Sporcuların 18 Bin TL’lik Hesabı Ödemeden Kaçtı” İddiası!

18 saat önce
Spor

A Milli Takım’a Arda Güler’den Sevindirici Haber!

19 saat önce
Spor

Aston Villa 44 Yıl Sonra Kupa Sevinci Yaşadı!

1 gün önce