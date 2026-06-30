 Anayasa Mahkemesi CHP’nin başvurusuna kısmi iptal kararı verdi

Anayasa Mahkemesi (AYM) Cumhuriyet Halk Partisi’nin (CHP) tarafından yapılan başvuruyu haklı buldu ve kısmen iptal kararı verdi. Yeni kurulan Cumhuriyetçi Millet Partisi’nin (CMP) adı ve bazı simgelerinin iptal edilmesiyle ilgili CHP Anayasa Mahkemesine başvuru yapmıştı. Adı ve kurumsal simgelerinin iptali ile sicilden silinmesi yönündeki talep karar bağlandı.

Resmi Gazete’de yayımlanan yüksek mahkeme kararına göre CHP tarafından yapılan isim hakkına yönelik itirazı kabul edilmedi. Seçmenin kafasını karıştırabileceği sebebiyle parti amblemi hakkında hükümsüzlük kararı verildi.

CHP’nin itiraz gerekçesi ve Yargıtay’ın “Ortak Kavram” savunması

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CHP yeni kurulan CMP ile ilgili itirazlarını Anayasa Mahkemesine iletti. Yargıya taşıdığı başvurusunda Cumhuriyetçi Millet Partisi adının fonetik (ses bilgisi)noktasında kendi partileriyle benzerlik taşımakta olduğu belirtildi. Anlamsal olarak kendi ismiyle çok yakın olduğunu da itirazlarına ekledi. CMP’nin logosunda yer alan ok figürünün gene aynı şekilde karışıklığa sebep olma ihtimalinin de bulunduğu belirtildi.

CHP’nin simgesiyle seçmen nezdinde karıştırılma (iltibas)gibi bur durumun burada anlatılan sebeplerden olma ihtimalinin de varlığı üzerinde duruldu. Partinin tamamen kapatılmasını veya sicilden silinmesini istedi. Buna karşın Yargıtay Cumhuriyet Başsavcılığı itirazları inceledi ve bu itirazlarla ilgili kararını verdi.

CMP tarafından yapılan savunmada Cumhuriyet ve Millet gibi toplumsal kavramların tek bir siyasi yapının tekeline verilmesinin mümkün olmadığı belirtildi. Ok sembolünün de Türk siyaset tarihinde geçmişten günümüze birçok kez kullanıldığının altı çizildi. Davanın reddedilmesini talep etti.

Yüksek mahkemenin kararı: İsim geçerli, logo hükümsüz

Dosyayı esastan incelenerek karar verildi. Anayasa Mahkemesi iki farklı başlıkta şu hükümleri kurdu;

İsim Hakkı İtirazına Red (Oy Birliği): AYM, Cumhuriyetçi Millet Partisi isminin CHP markasıyla doğrudan karışıklığa yol açmayacağına hükmetti. Genel kapsayıcı kelimelerin tüm partiler tarafından kullanılabileceği belirtildi. İsmin kalmasına oy birliğiyle karar verildi.

Amblemin İptali (Oy Çokluğu): Logo incelemesinde yüksek mahkeme CMP’nin kullandığı ok sembolüyle ilgili kararını açıkladı. Tasarımının CHP amblemiyle seçmende yanılsama yaratacak derecede benzerlik taşıdığını tespit etti. Söz konusu amblemin hükümsüz sayılarak siyasi parti sicilinden silinmesine oy çokluğuyla karar verildi.