Ankara kulisleri hareketli! Berat Albayrak bakanlığa dönüyor

Son Dakika ve Önemli Haberler İçin Google Haberler'de Bizi Kaynak Ekleyin!

Berat Albayrak siyasete mi dönüyor. Ankara’da nato zirvesi ardından kabine de değişiklikler gelecek iddiası sosyal medyayı salladı. Özellikle Berat Albayrak’ın ekonominin başına geçecek iddiası bir tarafta sevinç yaratırken, bir tarafta olmaz dedirtti.

Berat Albayrak kabineye dönüyor mu?

Berat Albayrak için Ekonomi bakanlığına dönüyor iddiası sosyal medyayı salladı. Berat Albayrak için yeter ki dönsün diyen de var ne gerek vardı diyen de var. Ancak günün en büyük kulisi Albayrak’ın siyasete dönecek olması.

Haber Devam Ediyor

Ankara kulislerinden gelen haberlere göre, Nato zirvesinin hemen ardından 5 bakanlıkta görev değişikliği olacağı. Ancak en büyük iddia ise Ekonomi Bakanı Mehmet Şimşek’in görevinden affı isteneceği ve seçime Berat albayrakla gidilecek iddiası vatandaşları ikiye böldü.

Berat Albayrak gibi yeni kabine de yer alacak isimler arasında Menderes Türel, Muhyettin Ataman ve Hakanhan Özcan gibi isimlerinde kabineye gireceği kulisi paylaşılıyor.

Değişecek bakanlıklar ise Hazine ve Maliye Bakanlığı, Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanlığı, ticaret bakanlığı, Kültür ve Turizm bakanlığı ve Aile ve Sosyal Hizmetler Bakanlığında değişiklikler olacağı aktarılıyor.