Kadıköy’de 3 katlı bir bina çalışanların üzerine yıkıldı

İstanbul Kadıköy Caferağa Mahallesi’nde 3 katlı bir bina yıkım sırasında çalışanların üzerine yıkıldı. Enkaz altında kalan 2 kişi ekiplerce kurtarıldı.
İstanbul’un Kadıköy ilçesinde yıkım çalışması sırasında korkutan bir olay yaşandı. Caferağa Mahallesi Bayındır Sokak’ta kentsel dönüşüm kapsamında yıkımı yapılan binada henüz belirlenemeyen bir nedenle kısmi çökme meydana geldi.
Çökme sonrası bölgede panik yaşanırken, olay yerine çok sayıda ekip sevk edildi.
Ekipler bölgeye sevk edildi
İhbar üzerine adrese polis, itfaiye, sağlık ve AFAD ekipleri yönlendirildi. Ekipler, çevrede güvenlik önlemi alarak göçük alanında çalışma başlattı.
Mahsur kalan 2 işçi kurtarıldı
Binada meydana gelen kısmi çökme sırasında göçük altında kalan 2 işçi, ekiplerin müdahalesiyle bulundukları yerden çıkarıldı. Sağlık ekipleri, kurtarılan işçilere olay yerinde ilk müdahaleyi yaptı.