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Ankara’daki NATO Zirvesi’nin tarihi ve kapatılacak yollar belli oldu

36. NATO Zirvesi kapsamında Ankara, 32 devlet ve hükümet başkanlığın yanında birçok davetli lideri, yüze yakın bakanı ve çok sayıda üst düzey diplomata ev sahipliği yapacak. Bu kapsamda NATO Zirvesi'nin tarihi belli oldu.

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Eklenme 02.07.2026 - 09:54
Güncellenme 02.07.2026 - 09:58
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36. NATO Zirvesi, Ankara’da düzenlenecek ve bu kapsamda 55 bini polis ve jandarma olmak üzere toplam 70 bin personel görev yapacak.    

NATO ZİRVESİ NE ZAMAN YAPILACAK?

36. NATO Zirvesi 7-8 Temmuz tarihlerinde Ankara’da gerçekleştirilecek. Bu kapsamda birçok üst düzey diplomat Ankara’da bulunacak.

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NATO ZİRVESİ KAPSAMINDA ANKARA’DA HANGİ YOLLAR TRAFİĞE KAPATILACAK?

Tarihi zirveye sayılı günler kala Ankara’da trafiğe kapatılacak yollar da belli oldu. Ankara Valiliği ve Ankara Emniyet Müdürlüğünce şehir il genelinde geniş çaplı güvenlik önlemleri alındı.

Bu kapsamda Ankara Valiliği, zirve toplantılarının gerçekleştirileceği Cumhurbaşkanlığı Külliyesi’nde 7 Temmuz Salı günü saat 07.00’dan 8 Temmuz Çarşamba günü saat 23.59’a kadar kapalı kalacak yolları açıkladı. Buna göre kapalı yollar listesi şu şekilde:

Cumhurbaşkanlığı Bulvarı tümü, Cumhurbaşkanlığı Caddesi tümü, Alparslan Türkeş Caddesi tümü, Beştepe Caddesi tümü, Söğütözü Caddesi tümü, Bahriye Üçok Caddesi tümü, Şehit Öğretmen Şenay Aybüke Yalçın Caddesi’nin İsmail Karakaya Caddesi ile Söğütözü Caddesi arasında kalan kısmı, Muhsin Yazıcıoğlu Caddesi’nin Dumlupınar Bulvarı ile Çetin Emeç Bulvarı arasında kalan kısmının tümü, Sakıp Sabancı Bulvarı’nın Beştepe Caddesi ile AŞTİ arasında kalan kısmın tümü araç trafiğine kapatılacak, belirtilen güzergahlara araç park edilmesi yasaklanacak ve park halindeki araçlar çekilecek.

ALTERNATİF GÜZERGAHLAR NELER?

Öte yandan vatandaşlar NATO Zirvesi kapsamında kapatılan yollar için alternatif güzergahları araştırıyor. Buna göre alternatif güzergahlar şu şekilde:

Mevlana Bulvarı’nı Kepekli istikametinden kullanacak kişilerin alternatif olarak Turan Güneş Bulvarı, Şehit Savcı Mehmet Selim Kiraz Bulvarı ve Dikmen Caddesi’ne Mevlana Bulvarı’na Akköprü yönünden girmek isteyenlerin ise Fatih Sultan Mehmet Bulvarı ve İstanbul Caddesi’ni kullanabilecek. Anadolu Bulvarı’nı kullanacak sürücülerin alternatif olarak Melih Gökçek Bulvarı, Şaşmaz Bulvarı, İvedik Caddesi ve Serhat Caddesi’ni, Atatürk Bulvarı’nı kullanacak sürücülerin alternatif olarak Necatibey Caddesi ve Mithatpaşa Caddesi’ni, Ankara Bulvarı’nı kullanacak sürücülerin ise alternatif olarak Fatih Sultan Mehmet Bulvarı, Başkent Bulvarı ve Bağdat Caddesi’ni kullanacak.

Vatandaşlar kapalı yollara ve alternatif güzergahlara yönelik ayrıntılara Cumhurbaşkanlığı İletişim Başkanlığı’nın “https://harita.iletisim.gov.tr” adresinden ulaşabilecek.

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