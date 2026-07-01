Muayene ücretleri arttı! SGK yeni hastane katılım payı listesini yayımladı

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Sağlık sisteminde hastaların tedavi süreçlerinde ödedikleri katkı payı oranlarında 1 Temmuz itibariyle yeni bir zam daha yapıldı. Sosyal Güvenlik Kurumu (SGK) Sağlık Uygulama Tebliği (SUT) kapsamında gerçekleştirilen mevzuat değişikliği sonrasında yeni ücretler de belli oldu. Yeni tarifelere göre muayene katılım payı tutarlarına ortalama %246 oranında artış yansıtıldı.

İşte zamlı muayene ücretleri

Yayımlanan yeni tebliğe göre, vatandaşların sağlık hizmeti aldığı yerlerin basamaklarına göre katılım payları değişiyor. 1 Temmuz 2026 itibariyle ücretler şöyle;

2. basamak resmi sağlık kuruluşu, devlet hastaneleri ve buralara bağlı hekim ya da diş hekimi muayenelerinde katılım payı tutarı 50 TL seviyesine çekildi.

Eğitim ve araştırma hastaneleri, semt poliklinikleri, Bakanlıkça 3. basamak statüsünde değerlendirilen tedavi merkezleri, devlet üniversitelerine ait tıp ve diş hekimliği fakültelerinde muayene katılım bedeli 90 TL

Özel sektöre ya da vakıf üniversitelerine ait tıp ve diş hekimliği fakültesi hastaneleri, sağlık uygulama ve araştırma merkezleri ile 2. ve 3. basamak tüm özel sağlık kuruluşlarında gerçekleştirilecek ayakta tedavilerinde katılım payı 100 TL

Eğer vatandaşlar aile hekimi tarafından bu yerlere sevk edilirse ücretlerde %50 oranında indirim yapılacak.