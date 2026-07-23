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AHBAP soruşturması kapsamında Fatih Altaylı ve Şahan Gökbakar dahil 6 kişi ifadeye çağrıldı

AHBAP soruşturması doğrultusunda Fatih Altaylı, Ruşen Çakır, Özlem Gürses, Şahan Gökbakar, Hazal Kaya ve Fatih Koparan'ın ifadesine başvurulacağı öğrenildi.

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Eklenme 23.07.2026 - 15:39
Güncellenme 23.07.2026 - 16:05
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AHBAP soruşturması derinleştirilirken soruşturma doğrultusunda 6 ünlü ismin daha ifadesine başvurulacağı belirtildi.

İstanbul Cumhuriyet Başsavcılığınca gerçekleştirilen AHBAP soruşturmasında gazeteciler Fatih Altaylı, Ruşen Çakır ve Özlem Gürses’in yanı sıra komedyen Şahan Gökbakar, oyuncu Hazal Kaya ve YouTuber Fatih Koparan’ın ifadesine başvurulacak.

Önceki günde Ece Üner, Fatih Portakal, Feyza Altun, Gökhan Özoğuz ve Öykü Serter ifadeye çağrılmıştı.

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NE OLMUŞTU?

İstanbul Emniyet Müdürlüğü Mali Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğü tarafından İstanbul Cumhuriyet Başsavcılığı koordinesinde, suç işlemek amacıyla örgüt kurma, nitelikli dolandırıcılık ve suçtan kaynaklanan mal varlığı değerlerini aklama suçlarının engellenmesiyle şüphelilerin yakalanmasına ilişkin çalışma gerçekleştirilmişti.

Bu doğrultuda Ahbap Derneği personeline ilişkin hazırlanan MASAK raporları, hesap hareketleri incelemeleriyle teknik ve fiziki takip çalışmaları neticesinde şüphelilerin mali profillerine uygun olmayan yüksek miktarda para transferlerinin yer aldığı, aralarında yüksek tutarlı para transferleri yaptığı, şans oyunları hesaplarına yüksek tutarda para transfer ederek bahis oynadıkları ve bu şekilde yüksek tutarda para kaybettikleri, ayrıca kısa sürede aralarında zincirleme bir şekilde biçimde çok sayıda tapu devir işlemi yaptıkları belirlenmişti.

Gerçekleştirilen soruşturma doğrultusunda Ahbap Derneği kurucusu Haluk Levent’in de aralarında olduğu 17 şüpheli, 12 Temmuz tarihinde gerçekleştirilen operasyonla gözaltına alınmış ve aralarında ünlü şarkıcı Levent’in de olduğu 14 kişi tutuklanmıştı.

Aynı zamanda soruşturma çerçevesinde sosyal medya fenomeni Oğuzhan Uğur’un da aralarında yer aldığı 10 kişi gözaltına alınmış ve ardından Uğur tutuklanmıştı.

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