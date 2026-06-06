Vivo V70 Lite Tanıtıldı: 6500 mAh Batarya ve 90W Hızlı Şarj ile Geliyor

Vivo, orta segmentte konumlandırdığı yeni akıllı telefonu V70 Lite modelini Birleşik Arap Emirlikleri pazarında satışa sundu. Yeni model, önceki nesle kıyasla tasarım tarafında büyük değişiklikler getirmese de güncellenen işlemcisi ve güçlü donanım özellikleriyle dikkat çekiyor.
Dimensity 7400 Turbo İşlemci ile Geliyor
Vivo V70 Lite’ın merkezinde MediaTek’in Dimensity 7400 Turbo yonga seti bulunuyor. Bir önceki modelde kullanılan Dimensity 7360’ın yerini alan yeni işlemci, özellikle performans çekirdeklerinde daha yüksek çalışma frekansı sunuyor.
Cihaz, 8 GB LPDDR4X RAM ile desteklenirken, kullanıcılar için 128 GB ve 256 GB UFS 3.1 depolama seçenekleri sunuluyor.
120 Hz AMOLED Ekran ve 3.000 Nit Parlaklık
Yeni modelde 6,77 inç büyüklüğünde AMOLED ekran yer alıyor. FHD+ çözünürlük sunan panel, 120 Hz yenileme hızını destekliyor. Ekranın tepe parlaklık değeri ise 3.000 nit seviyesine kadar çıkabiliyor.
Ön tarafta ekran içine yerleştirilen delikli tasarımda 32 megapiksel çözünürlüğünde selfie kamerası bulunuyor. Güvenlik için ekran altına konumlandırılmış optik parmak izi okuyucu tercih edilmiş.
50 MP Sony Sensörlü Çift Arka Kamera
Fotoğraf tarafında Vivo V70 Lite, Sony IMX882 sensör kullanan 50 MP ana kameraya sahip. Bu kameraya 8 MP ultra geniş açı lensi eşlik ediyor.
Kamera sistemi günlük kullanımın yanı sıra geniş açılı çekim ihtiyaçlarına da yanıt vermeyi hedefliyor.
6.500 mAh Batarya ve 90W Hızlı Şarj
Vivo V70 Lite’ın öne çıkan özelliklerinden biri batarya kapasitesi. Telefonda 6.500 mAh kapasiteli pil yer alırken, 90W hızlı şarj desteği de korunuyor.
Yazılım tarafında cihaz, kutudan Android 16 tabanlı OriginOS 6 işletim sistemi ile çıkıyor.
Vivo V70 Lite Fiyatı
Vivo’nun yeni orta segment modeli iki farklı depolama seçeneğiyle satışa sunuldu:
- 8 GB RAM + 128 GB depolama: 300 dolar
- 8 GB RAM + 256 GB depolama: 354 dolar
Model, siyah ve altın olmak üzere iki farklı renk seçeneğiyle kullanıcıların beğenisine sunuluyor.
Vivo V70 Lite Teknik Özellikleri
Ekran
- 6,77 inç AMOLED
- 1080 x 2392 piksel çözünürlük
- 120 Hz yenileme hızı
- 3.000 nit tepe parlaklık
İşlemci
- MediaTek Dimensity 7400 Turbo
Bellek ve Depolama
- 8 GB LPDDR4X RAM
- 128 GB / 256 GB UFS 3.1 depolama
Kamera
- 50 MP ana kamera (Sony IMX882, f/1.8)
- 8 MP ultra geniş açı kamera
- 32 MP ön kamera
Batarya
- 6.500 mAh
- 90W hızlı şarj desteği
Bağlantı
- 5G
- Wi-Fi 6
- Bluetooth 5.4
- NFC
Yazılım
- Android 16
- OriginOS 6
Diğer Özellikler
- IP65 su ve toz dayanıklılığı
- Stereo hoparlör
- Ekran altı optik parmak izi okuyucu
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