Ziraat Bankası’ndan emekliye özel faizsiz kredi desteği

Ziraat Bankası, emekli aylığını bankadan alan ve ilk defa emekli olanlara ilişkin avantajlarını duyurdu.

EMEKLİYE FAİZSİZ KREDİ DESTEĞİ

Bu kapsamda banka, faizsiz kredi, otomatik fatura ödeme kampanyası kapsamında fatura iadesi, ücretsiz HGS etiketi ve indirimli kiralık kasa hizmeti gibi birçok avantaj sunuyor.

40 BİN TL’YE KADAR FAİZSİZ KREDİ

Buna göre, ilk kez emekli olan ve emekli aylığını bankadan alanlar 40 bin liraya kadar 12 ay vadeli faizsiz kredi olanağından faydalanabiliyor. Kredi başvuruları ilk emekli maaşının banka hesabına yatırılmasıyla beraber gerçekleştirilebiliyor ve kredi tahsisi Ziraat Bankası’nın kredi değerlendirme politikaları doğrultusunda yapılıyor.

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6 BİN TL’YE KADAR FATURA İADESİ

Ayrıca banka, otomatik ödeme talimatı veren emeklilere 12 ay boyunca 500 lira olmak üzere toplamda 6 bin liraya kadar iade imkanı sağlıyor. İlk kez emekli olan veya maaşını Ziraat Bankası’na taşıyanlar ücretsiz HGS etiketi alabiliyor ve bunun yanı sıra kiralık kasa hizmetinden de yüzde 25 indirimle faydalanabiliyor.

Aynı zamanda, tüm emekliler dijital kanallar üzerinden havale, EFT ve FAST işlemlerini ücretsiz yapabiliyor. Böylece emekliler yaklaşık 19 bin ATM’de maaşlarını ücretsiz bir şekilde çekebiliyor.

6 BİN TL’YE KADAR BANKKART LİRA DESTEĞİ

Bunun yanı sıra market, sağlık ve seçili sektör harcamalarında ise aylık 6 bin liraya kadar Bankkart Lira kazanma olanağı sağlanıyor.

25 BİN TL’YE KADAR FAİZSİZ NAKİT AVANS

Mevcut emekliler için ise yılda iki defa 25 bin liraya kadar üç taksitle faizsiz nakit avans olanağı sağlanırken, emekli müşterilere özel vadeli mevduat faiz oranları, promosyon uygulamaları ve Ziraat Yıldız Müşteri ayrıcalıkları da sunuluyor.

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