Fed faiz kararının ardından ons altın yükseldi

Ekonomi

Ziraat Bankası’ndan emekliye özel faizsiz kredi desteği

Ziraat Bankası, ilk kez emekli olan veya maaşını bankaya taşıyan emeklilere faizsiz kredi, fatura iadesi ve ücretsiz HGS etiketi gibi imkanlar sağlarken, mevcut emekliler için de faizsiz nakit avans ve ücretsiz para transferi gibi avantajlar sunuyor.