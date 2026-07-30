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Fed faiz kararının ardından ons altın yükseldi

Fed'in faizleri sabit bırakmasının ardından ons altın yükselişe geçti. Fed faiz kararı sonrası ons altın 4.085 dolar seviyesine ulaştı.

Oluşturan
Eklenme 30.07.2026 - 08:11

ABD Merkez Bankası (Fed), temmuz ayı Federal Açık Piyasa Komitesi (FOMC) toplantısında politika faizini piyasa beklentilerine paralel olarak yüzde 3,50-3,75 aralığında sabit bıraktı. Kararın ardından küresel piyasalarda gözler altın fiyatlarına çevrilirken, ons altında yukarı yönlü hareket dikkat çekti.

Fed tarafından yayımlanan karar metninde, fiyat istikrarı ve azami istihdam hedeflerinin desteklenmesi amacıyla mevcut faiz aralığının korunduğu belirtildi. Toplantıda üç Fed üyesinin faiz artırımı yönünde karşı oy kullanması ise kararın öne çıkan başlıkları arasında yer aldı.

Fed faiz kararı altın fiyatlarını nasıl etkiledi?

Karar öncesinde 4.043 dolar seviyelerinde işlem gören ons altın, Fed’in faiz kararının açıklanmasının ardından yükselişini hızlandırdı. Yaklaşık yüzde 1 değer kazanan ons altın, 4.085 dolar seviyesine ulaşarak gün içi en yüksek seviyelerinden birini gördü.

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Fed’in açıklamasında, Orta Doğu’daki jeopolitik gelişmelere rağmen ABD ekonomisinin büyümesini sürdürdüğü ifade edildi. Sermaye yatırımları ve verimlilik artışının devam ettiğine dikkat çekilen açıklamada, ekonomik göstergelerin yakından izlenmeye devam edileceği vurgulandı.

30 Temmuz altın fiyatları ne kadar?

Fed’in temmuz ayı faiz kararının ardından yatırımcılar, iç piyasadaki altın fiyatlarını da yakından takip ediyor. 30 Temmuz 2026 itibarıyla güncel altın fiyatları şöyle:

  • Gram altın: 6.181,69 TL
  • Çeyrek altın: 10.124,00 TL
  • Yarım altın: 20.248,00 TL
  • Tam altın: 39.778,32 TL
  • Cumhuriyet altını: 40.310,00 TL
  • Gremse altın: 99.750,86 TL

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