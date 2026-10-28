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Kimliklerde yeni dönem: Ulusal dijital kimlik cüzdanı geliyor

Kimliklerde ulusal dijital kimlik cüzdanı döneminin başlayacağı ve temel kimlik ve diploma belgelerinin bu cüzdanda yer alacağı belirtildi.

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Eklenme 28.10.2026 - 13:14
Güncellenme 28.10.2026 - 13:15

Milyonlarca vatandaşı ilgilendiren yeni bir düzenlemenin 2027’de hayata geçirilmesi bekleniyor. Bu kapsamda ulusal dijital kimlik cüzdanı uygulamasının başlatılacağı öğrenildi.

MEMURLARA ÖNCELİK VERİLECEK

2027 yılı Cumhurbaşkanlığı Yıllık Programı’na göre, yeni uygulamayla birlikte dijital kamu hizmetlerinin tasarımı ve sunumu süreçleri yeniden yapılandırılacak.

Bu doğrultuda, başta memurlar olmak üzere temel kimlik ve diploma belgelerini içeren ulusal dijital kimlik cüzdanının prototipi hazırlanacak. Geliştirilecek prototip, öncelikle pilot bir üniversitede test edilecek.

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BİRÇOK KAMU KURUMU İŞ BİRLİĞİ YAPACAK

Çalışmanın Siber Güvenlik Başkanlığı’nın öncülüğünde sürdürüldüğü belirtilirken, İçişleri Bakanlığı ile ilgili kamu kurum ve kuruluşları ulusal dijital kimlik cüzdanı uygulaması kapsamında iş birliği yapacak.

E-DEVLET SİSTEMİ İYİLEŞTİRİLECEK

Diğer taraftan, e-Devlet sistemi ortak ödeme ve kimlik doğrulama uygulamaları ile bütünleşik hizmetleri öne çıkaracak biçimde iyileştirilecek. Bu kapsamda belediye hizmetleri de standartlaştırılacak.

2027’DE E-DEVLET’TE HEDEF: 71 MİLYON KULLANICI

Öte yandan, gelecek yıl e-Devlet sistemine kayıtlı kullanıcı sayısının 71 milyona, sunulan hizmet sayısının 10 bine, mobil hizmet sayısının ise 7 bin 500’e çıkarılması amaçlanıyor.

Geçtiğimiz ay itibarıyla e-Devlet’te merkezi kamu kurumları, belediyeler ve iştirakleri, yükseköğretim kurumlarıyla özel kurumlar dâhil 1.130 kurum ve kuruluşun toplam 9 bin 436 hizmeti bulunuyor.

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