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Fon krizinde 70 binden fazla hesaba 61 milyar TL ödeme yapıldı

8. Fon Koordinasyon Kurulu toplanırken, toplam 71 bin 899 hesaba 65 milyar TL ödeme yapıldığı açıklandı.

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Eklenme 28.10.2026 - 13:30
Güncellenme 28.10.2026 - 13:41

8. Fon Koordinasyon Kurulu toplantısı, Cumhurbaşkanı Yardımcısı Cevdet Yılmaz’ın başkanlığında gerçekleştirildi. Toplantıya Adalet Bakanlığı, Hazine ve Maliye Bakanlığı ile ilgili kurum ve kuruluşlar katılırken toplantıda yapılan açıklamada, yatırım fonlarının tasfiye süreçlerinde gelinen aşama, yatırımcıların hesaplarına aktarılan ödemeler ve yeni düzenlemelere ilişkin bilgi verildi.

ÖDEMELER BÜYÜK ORANDA TAMAMLANDI

İletişim Başkanlığından yapılan açıklamaya göre, Sermaye Piyasası Kurulunun (SPK) 15 Ekim 2026 tarihli kararıyla tasfiye ödemelerine başlanan Hedef Portföy Yönetimi AŞ’nin kurucusu olduğu 31 fondan 27’sinin tasfiye işlemleri, 23 Ekim 2026 itibarıyla önemli ölçüde tamamlandı.

27,2 MİLYAR TL ÖDEME

Bu kapsamda 26 bin 152 hesaba toplam 27,2 milyar TL ödeme yapıldı. Ayrıca grubun kalan 4 fonunun tasfiyesine yönelik çalışmaların devam ettiği vurgulandı.

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TOPLAM 68 MİLYAR TL TASFİYE ÖDEMESİ

Sürecin başından bu yana tasfiye sürecindeki fon sayısının 131’den 38’e gerilediği, 71 bin 899 hesaba toplam 68 milyar TL tutarında idari ve nakdi tasfiye ödemesi gerçekleştirildiği aktarıldı.

RESMÎ GAZETE’DE YAYIMLANDI

Tasfiye süreçlerinin adaletli, şeffaf ve etkin bir şekilde gerçekleştirilmesi ve ödemelerin hukuki güvence altında yapılması amacıyla, 22 Ekim 2026 tarihli ve 7596 sayılı Tasfiyesine Karar Verilen Bazı Yatırım Fonları Hakkında Kanun’un 27 Ekim’de Resmî Gazete’de yayımlanarak yürürlüğe girdiği anımsatıldı.

İLK ARA ÖDEMELER NE ZAMAN BAŞLAYACAK?

Yasa doğrultusunda, SPK’nin 27 Ekim 2026 tarihli ve 76/1903 sayılı kararıyla tasfiye ve ödemelere yönelik usul ve esasların da belirlendiği belirtildi.

Bu düzenlemelerle süreçleri netleşen olağanüstü tasfiye kapsamındaki fonlarda ilk ara ödemelerin 30 Ekim 2026 Cuma günü başlaması bekleniyor.

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