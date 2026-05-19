ASELSAN ve Türk Telekom Yerli Telefon Üretecek!

Türkiye’nin dijital bağımsızlığı konusunda yeni bir mutabakata imza atan ASELSAN, Turkcell ve Türk Telekom ile güçlerini birleştirerek yerli akıllı telefon üreteceğini açıkladı. Proje kapsamında telefonların yanı sıra çeşitli kullanıcı cihazları ve milli iletişim ekipmanları da geliştirilecek.

Konuya ilişkin yol haritası belirlenirken, Türkiye’nin savunma sanayisinde elde ettiği ileri teknoloji birikiminin sivil telekomünikasyon alanına da taşınarak dijital bağımsızlıkta yerlilik oranının artırılması hedefleniyor.

ASELSAN ve Türk Telekom iş birliği kapsamında; tümüyle yerli akıllı telefon geliştirilip üretilmesi, donanım ve yazılımların tasarlanarak hayata geçirilmesi, savunma teknolojilerindeki tecrübenin bireysel cihazlara aktarılması, kritik iletişim altyapılarında milli çözümlerle dijital güvenliğin güçlendirilmesi ve teknoloji ihracatının artırılarak uluslararası pazarda rekabet gücü elde edilmesi amaçlanıyor.

ULUSLARARASI PAZARDA REKABET HEDEFLENİYOR

Türk Telekom’un, Argela ve Netsia gibi iştirakleri aracılığıyla sahip olduğu 70’ten fazla uluslararası patent ve inovasyon tecrübesini projeye aktaracağı öğrenildi. Şirketin daha önce Open RAN, RIC ve SEBA gibi ileri seviye çözümlerle uluslararası başarı elde ettiği biliniyor. ASELSAN ve Türk Telekom iş birliğiyle şimdi de akıllı telefon ve kullanıcı cihazları alanındaki yerli üretim hamlesine öncülük edilmesi planlanıyor.

Projeyle birlikte haberleşme sistemlerinin güçlendirilmesi hedeflenirken, savunma sanayisindeki ileri güvenlik standartlarının sivil sektöre aktarılmasıyla daha güvenli ve yüksek katma değerli ürünlerin geliştirilmesi amaçlanıyor. Ayrıca, uluslararası pazardaki rekabet gücünün artırılması ve geliştirilecek yerli akıllı telefonların Türkiye’nin teknoloji üretimine önemli katkılar sunması bekleniyor.