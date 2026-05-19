Dünya Kupası’na En Çok Katılan Futbolcular Belli Oldu

2026 FIFA Dünya Kupası için geri sayım sürerken turnuva tarihine damga vuran futbolcular da yeniden gündeme geldi. Dünya Kupası tarihinde en fazla turnuvada yer alan oyuncular listesi incelendiğinde, farklı dönemlerin yıldız isimleri öne çıktı.
Uluslararası futbolun en büyük organizasyonunda 5 farklı Dünya Kupası kadrosunda bulunan futbolcular arasında Lionel Messi, Cristiano Ronaldo ve Lothar Matthäus gibi isimler yer aldı. Listenin dikkat çeken ayrıntısı ise Meksika Milli Takımı oldu. En çok Dünya Kupası’na katılan 8 futbolcunun 4’ünün Meksikalı olması öne çıkan veriler arasında gösterildi.
Dünya Kupası’na En Çok Katılan Futbolcular
|Futbolcu
|Ülke
|Katıldığı Dünya Kupaları
|Katılım Sayısı
|Antonio Carbajal
|Meksika
|1950, 1954, 1958, 1962, 1966
|5
|Lothar Matthäus
|Almanya
|1982, 1986, 1990, 1994, 1998
|5
|Rafael Márquez
|Meksika
|2002, 2006, 2010, 2014, 2018
|5
|Lionel Messi
|Arjantin
|2006, 2010, 2014, 2018, 2022
|5
|Cristiano Ronaldo
|Portekiz
|2006, 2010, 2014, 2018, 2022
|5
|Andrés Guardado
|Meksika
|2006, 2010, 2014, 2018, 2022
|5
|Guillermo Ochoa
|Meksika
|2006*, 2010*, 2014, 2018, 2022
|5
|Gianluigi Buffon
|İtalya
|1998*, 2002, 2006, 2010, 2014
|5
* İşaretli yıllarda oyuncular kadroda yer aldı ancak maçlarda süre almadı.
Meksika Milli Takımı Listede Öne Çıktı
Dünya Kupası tarihinin en deneyimli futbolcuları arasında Meksika’dan dört oyuncunun bulunması dikkat çekti. Antonio Carbajal, Rafael Márquez, Andrés Guardado ve Guillermo Ochoa, farklı dönemlerde milli takım formasıyla turnuvada yer aldı.
Cristiano Ronaldo’nun 2026 Dünya Kupası’nda forma giymesi halinde turnuvaya 6 kez katılan ilk futbolcu olarak yeni bir rekora imza atma ihtimali bulunuyor.