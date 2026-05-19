Kerem Aktürkoğlu Rekor Kırdı!

Galatasaray’dan Benfica’ya transfer olmasıyla gündem olan, ardından Benfica’dan Fenerbahçe’ye transferi nedeniyle Galatasaray taraftarının eleştirilerine maruz kalan Kerem Aktürkoğlu, kariyerinin en üretken sezonuna imza attı.

Bu sezon gösterdiği performansla takımının hücum hattındaki en önemli isimlerden biri haline gelen milli futbolcu, 15 gol ve 10 asistle toplam 25 gole doğrudan katkı sağladı.

BU SEZON REKOR KIRDI

Aktürkoğlu, bu performansıyla Süper Lig kariyerindeki en yüksek skor katkısına ulaştı. Milli futbolcu, 2022-2023 sezonunda 10 gol ve 13 asistle 23 gole katkı sağlarken, 2023-2024 sezonunda ise 15 gol ve 8 asistle yine 23 gole doğrudan etki etmişti.

Bu sezon sarı-lacivertli formayla bu rakamları geride bırakan Kerem Aktürkoğlu, özellikle önemli maçlardaki skor katkısıyla dikkat çekti.

TARAFTARIN SEVGİLİSİ HALİNE GELDİ

Eyüpspor maçının ardından yaptığı açıklamada Fenerbahçe’yi tercih etmesiyle ilgili konuşan milli futbolcu, “Bu formayı giydiğim için mutlu ve gururluyum. Bir an bile pişmanlık yaşamadım” ifadelerini kullanmıştı.

Kerem Aktürkoğlu, bu sezon takımına sağladığı katkı ve kritik maçlardaki etkili performansıyla sarı-lacivertli taraftarların en sevdiği futbolcular arasında yer alırken, yeni sezonda da takımın en önemli isimlerinden biri olması bekleniyor.