X, Ücretsiz Hesaplar İçin Günlük Paylaşım Limitini Düşürdü

Sosyal medya platformu X, ücretsiz kullanıcıları kapsayan yeni bir kullanım düzenlemesini devreye aldı. Platformun yardım merkezinde yapılan güncellemeye göre doğrulanmamış hesaplar için günlük gönderi paylaşım limiti önemli ölçüde azaltıldı.

Yeni uygulamayla birlikte mavi tik sahibi olmayan kullanıcılar, bir gün içerisinde en fazla 50 özgün paylaşım yapabilecek. Yanıt verme sınırı ise günlük 200 cevap olarak belirlendi. Düzenleme, özellikle yoğun paylaşım yapan kullanıcı hesaplarını doğrudan etkiliyor.

Önceki Limitler Çok Daha Yüksekti

X’in daha önce yayımlanan kullanım bilgilerinde günlük paylaşım hakkının 2 bin 400 gönderiye kadar çıktığı belirtiliyordu. Son değişiklikle birlikte ücretsiz hesaplar için belirlenen yeni sınır, önceki sisteme göre dikkat çekici bir düşüş anlamına geliyor.

Platformun bazı yardım sayfalarında eski limit bilgilerinin yer almaya devam ettiği görüldü. Bu durum, güncellemenin aşamalı şekilde uygulandığı yönünde değerlendirmelere neden oldu.

Kullanıcılardan İlk Tepkiler Geldi

Yeni paylaşım limitleri ilk olarak kullanıcıların dikkatini çekti. Konu kısa sürede X ve Reddit başta olmak üzere çeşitli dijital platformlarda gündeme taşındı. Sık paylaşım yapan bazı kullanıcılar, getirilen sınırların platform kullanım alışkanlıklarını değiştirebileceğini ifade etti.

Spam ve Bot Hesaplarla Mücadele Hedefleniyor

Şirketin aldığı kararın temel gerekçesinin spam içeriklerin ve otomatik bot hesapların azaltılması olduğu belirtiliyor. X, son dönemde hesapların bulunduğu ülke bilgisini gösteren yeni özellikleri de devreye almıştı. Platformun bu tür adımlarla doğrulanmış hesapları öne çıkarmayı ve sahte etkileşimleri sınırlandırmayı amaçladığı değerlendiriliyor.

Sınırsız Kullanım İçin Premium Abonelik Öne Çıkıyor

Paylaşım kısıtlamalarından etkilenmek istemeyen kullanıcılar için X Premium aboneliği alternatif olarak sunuluyor. Türkiye’de “Temel” paket aylık 65,63 TL, yıllık ise 697,77 TL fiyat etiketiyle kullanıcılara sunuluyor.