WhatsApp “Okunduktan Sonra Sil” Özelliğini Test Ediyor

WhatsApp, iOS kullanıcıları için mesaj gizliliğini artırmaya yönelik yeni bir özellik üzerinde çalışıyor. Uygulamanın beta sürümünde test edilen bu yenilik, mesajların okunduktan sonra otomatik olarak silinmesini sağlıyor.

Yeni özellik, mevcut “kaybolan mesajlar” altyapısının genişletilmiş bir versiyonu olarak değerlendi. Özellik, kullanıcıların mesajların ne kadar süreyle görünür kalacağını daha esnek şekilde belirlemesine imkân tanıyacak.

“Okunduktan Sonra Sil” Sistemi Nasıl Çalışıyor?

Test edilen yeni özellikle birlikte kullanıcılar, mesajlar için belirli zamanlayıcı seçebiliyor. Bu seçenekler arasında 5 dakika, 1 saat ve 2 saat gibi süreler yer alıyor.

Sistem iki aşamalı bir çalışma mantığına sahip:

Gönderilen mesaj, belirlenen süre sonunda gönderen cihazdan siliniyor.

Alıcı tarafında ise süre, mesajın okunmasıyla birlikte başlıyor.

Mesaj hiç açılmazsa, sistemin 24 saat sonunda otomatik silme işlemi gerçekleştirdiği belirtildi.

iOS Beta Sürümünde Ortaya Çıktı

Yeni özellik, iOS için yayınlanan 26.19.10.72 numaralı beta sürümde tespit edildi. Daha önce Android tarafında da test edilen sistemin, artık iPhone kullanıcılarına da açılmaya başladığı görüldü.

Özelliğin hangi tarihte tüm kullanıcılara sunulacağı ise henüz netlik kazanmış değil. Test sürecinin tamamlanmasının ardından kararlı sürüme geçmesi bekleniyor.

Gizlilik Odaklı Yeni Mesajlaşma Deneyimi

Yeni sistem, özellikle hassas içeriklerin paylaşımında daha kontrollü bir deneyim sunmayı hedefliyor. Mevcut “Bir Kez Görüntüle” özelliğine benzer şekilde çalışan özellik, mesajların kalıcılığını kullanıcı kontrolüne bırakıyor.