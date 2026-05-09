TÜİK Başkanı Görevden Alındı: İşte Yerine Gelen İsim!

Resmî Gazete’nin bugünkü sayısında, Türkiye İstatistik Kurumu (TÜİK) Başkanlığı görevinde değişikliğe gidildiği belirtildi. Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan’ın kararıyla TÜİK Başkanı Erhan Çetinkaya görevden alınırken, yerine Gelir İdaresi Başkan Yardımcısı Mehmet Arabacı getirildi.

Bunun yanı sıra aynı kararnameyle, İbrahim Ömer Gönül Sermaye Piyasası Kurulu (SPK) Başkanlığı görevinden alınırken, yerine ikinci başkan Mehmet Sütçü atandı. Kurulun ikinci başkanlığına Ahmet Aksoğ, üyeliğine ise Yusuf Sümbül getirildi.

Kamu Gözetimi, Muhasebe ve Denetim Standartları Kurulu Başkanlığı görevine ise İbrahim Ömer Gönül atanırken, kurul üyeliğine Abdülserdar Üstün Salih getirildi.

Türkiye Cumhuriyet Merkez Bankası (TCMB) Başkan Yardımcılığı görevine Yusuf Emre Akgündüz atanırken, Milli Savunma Bakanlığı Tedarik Hizmetleri Genel Müdürü Mehmet Avcı görevden alındı. Avcı’nın yerine ise Diyarbakır’ın Çınar ilçesi Kaymakamı Zikrullah Erdoğan atandı.

YENI TÜİK BAŞKANI MEHMET ARABACI KİMDİR?

Cumhurbaşkanı Erdoğan’ın kararıyla, Resmî Gazete’nin 9 Mayıs tarihli atama kararına göre yeni TÜİK Başkanı olan Mehmet Arabacı’nın hayatı merak konusu oldu.

Mehmet Arabacı, Fransa’nın Bordeaux kentinde dünyaya geldi. 2000 yılında Ankara Üniversitesi Siyasal Bilgiler Fakültesi Maliye Bölümü’nden mezun oldu.

Daha sonra açılan Hesap Uzman Yardımcılığı sınavını kazanan Arabacı, 2001-2004 yılları arasında Hesap Uzman Yardımcısı, 2004-2007 yılları arasında ise Hesap Uzmanı olarak görev yaptı.

2007 yılında Gelir İdaresi Başkanlığı’nda İnsan Kaynakları Grup Başkanı olarak göreve başlayan Arabacı, bu görevini 2009 yılına kadar sürdürdü. 2009-2011 yılları arasında ABD’deki University of Illinois’de ekonomi alanında yüksek lisans yaptı.

Ayrıca ticari bankalarda transfer fiyatlandırması konusunda araştırma, inceleme ve staj çalışmaları yapan Arabacı, 2011 yılında Vergi Denetim Kurulu Başkanlığı Ankara Örtülü Sermaye, Transfer Fiyatlandırması ve Yurt Dışı Kazançlar Grup Başkanlığı görevine getirildi. 2012 yılında Vergi Denetim Kurulu Başkan Yardımcısı olan Arabacı, bu görevini 2014 yılına kadar sürdürdü.

2014 yılında Gelir İdaresi Başkanlığı’nda daire başkanı olarak göreve başlayan Arabacı, 2019 yılına kadar bu görevini yürüttü. 2019 yılında Gelir İdaresi Başkan Yardımcılığı görevine atanan Arabacı, Resmî Gazete’nin bugünkü kararıyla yeni TÜİK Başkanı oldu.