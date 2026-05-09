Özel Sektörde Çalışanlara Yeşil Pasaport Hakkı: TBMM'ye Geldi!

Özel Sektörde Çalışanlara Yeşil Pasaport Hakkı: TBMM’ye Geldi!

TBMM'ye sunulan yasa teklifine göre özel okullarda çalışan öğretmenlere de yeşil pasaport hakkı verilmesi gündeme geldi. Teklif komisyona iletilirken komisyondan çıkacak karar merak konusu oldu. Vize almadan dünyanın birçok ülkesine seyahat etme olanağı sunan yeşil pasaportun özel okullarda çalışan öğretmenlere de verilmesi teklif edildi.

Eklenme 09.05.2026 - 10:58
İYİ Parti Edirne Milletvekili Mehmet Akalın tarafından meclise sunulan teklif komisyonuna sevk edilirken bu teklifte, özel okullarda on yıl boyunca görev yapmış öğretmenlere belirli suçları işlememiş olmaları hâlinde yeşil pasaport hakkı verilmesi öngörüldü.

Teklifin gerekçesinde şu ifadelere yer verildi:

“Eğitim hizmeti, anayasa ile güvence altına alınan temel haklardan biridir. Bu hizmetin gerçekleştirilmesinde görev alan öğretmenler, kamu veya özel sektörde istihdam edilmesine bakılmaksızın aynı müfredatı uygulamakta, aynı pedagojik sorumlulukları taşımakta ve aynı nesilleri yetiştirmektedir. Hâlihazırdaki düzenlemede yalnızca kamu öğretmenlerine yeşil pasaport hakkı tanınmakta, özel okulda çalışan öğretmenler ise bu haktan yararlanamamaktadır.

“EŞİTLİK İLKESİ GÖZETİLMEKTEDİR”

Oysa özel okullarda çalışan öğretmenler de Millî Eğitim Bakanlığı denetimi altında görev yapmakta ve kamu hizmeti niteliği taşıyan eğitim faaliyetlerini sürdürmektedir. Bu durum, aynı işi yapan eğitim personeli arasında özlük hakları açısından eşitsiz bir ortam oluşturmakta ve çalışma barışını zedelemektedir.

Bunun yanı sıra eğitimde kaliteyi iyileştirme, eğitim personelinin mesleki gelişimini destekleme ve uluslararası hareketliliği teşvik etme bakımından da özel eğitim kurumu öğretmenlerinin bu haktan yararlanması son derece önemlidir.

Bu teklifle, özel okullarda çalışan ve belirli hizmet süresi ile koşullarını sağlamış öğretmenlere yeşil pasaport verilmesi sağlanırken; kamu hizmetinin niteliği ve devlet güvenliği gözetilerek belirli suçlardan kesinleşmiş mahkûmiyeti bulunanların bu haktan yararlanamaması da düzenlenmektedir. Bu sayede eşitlik ilkesi ile kamu güvenliği arasında dengeli bir düzenleme yapılması hedeflenmektedir.”

