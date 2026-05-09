15 Yaşındaki Kıza Mesaj Atan Futbolcu Ülkeyi Ayağa Kaldırdı!

Premier League ekiplerinden Bournemouth’ta forma giyen Alex Jimenez’in, 15 yaşındaki bir kıza sosyal medya üzerinden mesaj attığı iddia edildi. Söz konusu mesajlara ait ekran görüntülerinin yayılmasının ardından futbolcu Fulham maçı kadrosuna alınmazken, yazışmalar ülke gündeminde geniş yankı uyandırdı.

Jimenez’in kulübünden daha önce yapılan açıklamada, sosyal medyada dolaşıma giren paylaşımlardan haberdar olunduğu ve konunun ayrıntılı biçimde incelendiği belirtilmişti. Bournemouth, bu nedenle Jimenez’in Fulham maçı kadrosuna alınmadığını duyurdu.

Sosyal medya platformlarında yayılan ekran görüntülerinde, futbolcunun 15 yaşındaki kıza “Buluşmaya ne dersin?” diye sorduğu, kızın ise “18 yaşında değilim” yanıtını verdiği görüldü.

Yazışmaların devamında Jimenez’in, “Çok tatlısın, biraz küçüksün ama benim için problem değil” ifadelerini kullandığı iddia edilirken, başka bir mesajda ise futbolcunun “Yaş tabii ki önemli fakat ben küçük kızları da severim” dediği öne sürüldü.

Mesajların ortaya çıkmasının ardından Jimenez’e yönelik tepkiler çığ gibi büyürken, sosyal medya kullanıcıları Bournemouth’un futbolcu hakkında daha sert adımlar atması gerektiğini savundu.

Kulüp, konuya ilişkin yaptığı açıklamada iç soruşturmanın sürdüğünü belirtirken, futbolcudan ise şu ana kadar resmî bir açıklama gelmedi.