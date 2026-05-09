Galatasaray'ın Eski Yıldızı Mertens Geri Dönüyor!

Dries Mertens’in, Galatasaray’ın Antalyaspor ile oynayacağı maçı tribünden izleyeceği ifade edilirken, yıldız ismin yeni sezonda teknik heyet veya profesyonel kadroda görev alabileceği iddia edildi.

Eklenme 09.05.2026 - 15:25
Geçtiğimiz sezonlarda sarı-kırmızılı formayı giyen Dries Mertens’in Türkiye’ye geri dönebileceği öne sürüldü. Galatasaray’ın eski yıldızının, Antalyaspor karşılaşmasını tribünden izleyeceği ve bu nedenle ailesiyle birlikte İstanbul’a geldiği belirtildi.

HEYECAN YARATTI

Sabah gazetesinin haberine göre, sarı-kırmızılı yönetim futbolu bırakmasının ardından dinlenme sürecinde olan Mertens’i yeniden camiaya kazandırmak istiyor. Haberde, yıldız eski futbolcunun önümüzdeki sezon Galatasaray’da teknik ekipte ya da profesyonel futbol yapılanmasında görev alabileceği iddia edildi.

Belçikalı futbolcunun yeniden sarı-kırmızılı camiada görev alabileceği yönündeki iddialar taraftarlar arasında büyük heyecan yaratırken, Mertens performansı ve karakteriyle taraftarın en sevdiği isimler arasında gösteriliyordu.

