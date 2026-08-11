Fenerbahçe’nin Sturm Graz maçı ilk 11’i açıklandı

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UEFA Şampiyonlar Ligi 3. eleme turu rövanş mücadelesinde Avusturya ekibi Sturm Graz’a konuk olacak Fenerbahçe’nin sahaya çıkacağı ilk 11 merak ediliyordu. Maça dakikalar kala ilk 11 netleşti.

İşte Fenerbahçe’nin ilk 11’i

Kadıköy’de oynanan ilk maçı 2-0 kazanarak avantaj elde eden Fenerbahçe’de ana kadro büyük oranda korundu. Fenerbahçe’de kalede Mert Günok görev yaparken; savunma hattı Nelson Semedo, Milan Skriniar, Nathan Ake ve Archie Brown dörtlüsünden oluşturuldu. Orta alanda direnci N’Golo Kante ile Matteo Guendouzi üstlenirken, hücum hattında Mason Greenwood, Marco Asensio, Kerem Aktürkoğlu ve Anderson Talisca yer alacak. Kadıköy’deki ilk maçta sakatlık yaşayan Jayden Oosterwolde, viral enfeksiyon sebebiyle Ederson ve ağrıları bulunan Anthony Musaba deplasmanda yer almadı.

Fenerbahçe Sturm Graz maçı hangi kanalda?

Fenerbahçe Sturm Graz maçı Liebenau Stadı’nda bu akşam oynanacak. Türkiye saatiyle 21.30’da başlayacak maç TV100 ile S Sport Plus kanallarından yayınlanacak. Maçın hakemi Alejandro Hernandez olurken Hernandez’in yardımcılıklarını Jose Naranjo ve Marcos Cerdan Aguilar yapacak.