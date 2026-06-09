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Bakan Tekin Duyurdu: Müfredat ve Ders Kitapları Değişiyor!

Milli Eğitim Bakanlığı, yeni eğitim öğretim yılında müfredatta kapsamlı değişiklikler yapılacağını ve ders kitaplarından “Orta Asya” kavramının çıkarılarak yerine “Türkistan” kavramının kullanılacağını duyurdu.

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Eklenme 09.06.2026 - 12:21
Güncellenme 09.06.2026 - 12:25
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Milli Eğitim Bakanlığı (MEB), Türk dünyasına ilişkin eğitim alanında adımlar atmaya devam ederken, Kazakistan’ın Türkistan şehrinde gerçekleştirilen 9. Eğitim Bakanları toplantısında konuşan yetkililer, eğitim ve öğretimde birçok önemli değişiklik yapılacağının mesajını verdi.

Yeni Şafak’ın haberine göre, Türkiye Yüzyılı Maarif modeli çerçevesinde müfredatta önemli düzenlemeler gerçekleştirildiği ifade edilirken, konuya ilişkin olarak açıklama yapan Milli Eğitim Bakanı Yusuf Tekin ise okul öncesinden lise son sınıfa kadar her aşamada teknoloji okuryazarlığına yer verildiğini duyurdu. 

ORTAK DERS KİTABI OLUŞTURULACAK

Ayrıca müfredatta yapılan değişikliklerle beraber Türk devletlerine yönelik tarihsel ve güncel bilgilerin de yer aldığı öğrenilirken, Bakan Tekin, müfredatta Orta Asya kavramı yerine Türkistan kavramının kullanılacağını kullanıldığını ve bunun çok önemsendiğini duyurdu.

Geçmişte Türk dünyasına ilişkin ortak ders kitaplarının oluşturulmasının bile tedirginlik yarattığını ifade eden Bakan Tekin, bugün bu anlamda büyük mesafe kat edildiğine vurgu yaparak şunları söyledi:

YÜKSEKÖĞRETİM’DE DE BENZER DÜZENLEMELER YAPILACAK

“Ortak tarih kitabımız, ortak Türk dünyası coğrafyası kitabımız ve ortak Türk edebiyatı kitaplarımızla kitaplarımıza ilişkin süreç tamamlandı. Önceki eğitim öğretim döneminde ülkemizde yaklaşık 150 bin öğrenci bu dersleri seçmeli olarak aldı.”

Öte yandan, Yüksek Öğretim Kurulu Başkanı (YÖK) Prof. Dr. Erol Özvar ise konuya ilişkin olarak yaptığı açıklamada, Türk devletleri bakımından eğitim birliğinin son derece önemli olduğunu ve buna ilişkin çalışmaların yüksek öğretim alanında da hızla hayata geçirilmesi gerektiğini belirtti.

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