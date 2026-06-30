Balıkesir’de deprem oldu son depremler Kandilli Rasathanesi çöktü

Son Dakika ve Önemli Haberler İçin Google Haberler'de Bizi Kaynak Ekleyin!

Balıkesir’de deprem oldu. Balıkesir’de depremin şiddeti kaç? 30 Haziran 2026 son depremler nerede oldu? Balıkesir depremi şiddeti kaç?

Balıkesir’de gece yarısı deprem

Balıkesir’de gece yarısı deprem oldu. Balıkesir’de 30 Haziran salı gecesi deprem meydana geldi.

Haber Devam Ediyor

Balıkesir’de 22.08’de meydana gelen depremin şiddeti 3.3 olarak belirlendi. Merkez üssünün Balıkesir olduğu deprem kısa süreli hissedildi.

Balıkesir’de depremde ilk belirleme göre olumsuz bir şey yaşanmadı. Deprem Denizli ve Bursa’dan da hissedildi.

Kandilli Rasathanesi çöktü

Boğaziçi Üniversitesi Kandilli Rasathanesi, Balıkesir depremi ardından çöktü.