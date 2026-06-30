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Kuaför Derya Gündoğdu Aziz Yıldırım’ın evinde vefat etti

Kuaför Derya Gündoğdu vefat etti. Aziz Yıldırım'ın kızı Naz Yıldırım'a manikür ve pedikür yapmak için evine giden Derya Gündoğdu hayatını kaybetti.

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Eklenme 30.06.2026 - 20:40
Güncellenme 30.06.2026 - 22:00
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Fenerbahçe başkanı Aziz Yıldırım’a üzücü haber. Kızına manikür ve pedikür hizmeti vermek için evine giden kadın kuaförü Derya Gündoğlu, fenalaşarak hayatını kaybetti.

Polis ekiplerinin Aziz Yıldırım’ın evinde inceleme işlemleri sürüyor.

Derya Gündoğdu neden öldü?

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Uzun yıllardır kuaförlük yapan Derya Gündoğdu, Naz Yıldırım’a manikür ve pedikür yapmak için Aziz Yıldırım’ın evine gitti. Aniden fenalaşan genç kuaför, yere düştü ve tüm müdahalelere rağmen kurtulamadı.

Sağlık ekiplerinin yaptığı kontrolde öldüü anlşıldı. Derya Gündoğdu’nun kesin ölüm nedeni yapılacak otopsi sonucundan ortaya çıkacak.

Naz Yıldırım açıklama yaptı!

Konuyla ilgili açıklama yapan Naz Yıldırım, “Bugün haberlere konu olan olayın benimle hiçbir ilgisi yoktur. Ayrıca olay bizim evimizde de gerçekleşmemiştir.

Bazı haberlerde olayın bizim evimizde yaşanmış gibi aktarılması nedeniyle bu açıklamayı yapma gereği duydum.” dedi.

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