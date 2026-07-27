Cody Gakpo’dan Fenerbahçe iddialarına yanıt geldi

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Yeni sezon öncesi kadrosuna önemli futbolcuları dahil eden Fenerbahçe’nin Liverpool’da forma giyen Hollandalı kanat oyuncusu Cody Gakpo’nun transfer durumu hakkında İngiliz kulübüyle temas ettiği iddia edildi. Çıkan haberlere göre göre sarı-lacivertli kulübün Hollandalı yıldızın şartlarını sorduğu öne sürülürken Gakpo’nun kariyer planına ilişkin ilk yanıtı da ortaya çıktı.

Cody Gakpo Fenerbahçe’ye gelecek mi?

Spor medyasında çıkan iddialara göre Cody Gakpo, Fenerbahçe’den gelen ilgiye karşın Liverpool’dan ayrılması durumunda tercihinin Avrupa’nın 5 büyük ligi olacağı belirtildi.

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Yıldız futbolcunun ilk tercihinin İngiltere Premier Ligi’ndeki büyük takımlardan birisi olacağı, alternatif olarak ise Almanya, İtalya veya İspanya’dan gelecek teklifleri değerlendirebileceği ifade edildi.

Cody Gakpo Liverpool istatistikleri

Geçen sezon Liverpool ile 52 maçta forma giyen Cody Gakpo, 9 gol ve 6 asistlik bir performans gösterdi. İngiliz ekibiyle 2030 yılına kadar sözleşmesi bulunan 27 yaşındaki yıldız futbolcunun güncel piyasa değeri ise 60 milyon euro seviyesinde.