Bayram Sofralarına Çok Yakışacak 5 Tatlı Tarifi

Bayramlar; aile sofralarının kurulduğu, misafirlerin ağırlandığı ve tatlı sohbetlerin eksik olmadığı en özel zamanlardan biridir. Bu özel günlerde hazırlanan tatlılar ise bayram sofralarının adeta yıldızıdır. Şerbetli klasiklerden sütlü hafif tariflere kadar herkesin damak zevkine hitap eden tatlılar, misafirlerin hafızasında uzun süre yer eder.

Bu yazıda hem geleneksel hem de modern dokunuşlar taşıyan, bayram sofralarına çok yakışacak 5 nefis tatlı tarifini bir araya getirdik. Yapımı kolay, sunumu şık ve lezzeti garanti bu tariflerle siz de bayram sofralarınızı unutulmaz hale getirebilirsiniz.

1. Ev Yapımı Baklava

Bayram denildiğinde akla ilk gelen tatlılardan biri şüphesiz baklavadır. İncecik açılmış yufkalar, bol ceviz veya fıstık ve kıvamında bir şerbetle hazırlanan baklava, klasik ama vazgeçilmez bir lezzettir.

Malzemeler

Hamuru için

3 adet yumurta

1 su bardağı süt

1 su bardağı sıvı yağ

1 yemek kaşığı sirke

1 paket kabartma tozu

1 çimdik tuz

Aldığı kadar un

İç harcı için

3 su bardağı ince çekilmiş ceviz veya Antep fıstığı

Açmak için

Nişasta

Üzeri için

200 gram tereyağı

Şerbeti için

4 su bardağı toz şeker

5 su bardağı su

Birkaç damla limon suyu

Yapılışı

Hamur malzemelerini yoğurup yumuşak kıvamlı bir hamur elde edin. Hamuru bezelere ayırıp üzerini örtün ve dinlendirin. Bezeleri nişasta yardımıyla incecik açın. Kat kat yerleştirdiğiniz yufkaların arasına ceviz serpin. Dilediğiniz şekilde dilimleyin ve üzerine eritilmiş tereyağı gezdirin. Önceden ısıtılmış 180 derece fırında üzeri kızarana kadar pişirin. Şerbeti kaynatıp soğutun. İlk sıcaklığı çıkan baklavanın üzerine dökün. Şerbetini çekince servis edin.

Püf Noktası

Baklavanın çıtır olması için şerbetin soğuk, tatlının ise sıcak olması gerekir.

2. Güllaç

Ramazan ve bayram sofralarının en hafif ve en sevilen tatlılarından biri olan güllaç, sütlü yapısıyla özellikle ağır yemeklerden sonra harika bir tercihtir.

Malzemeler

10 yaprak güllaç

2 litre süt

2 su bardağı toz şeker

1 su bardağı ceviz içi

Gül suyu (isteğe bağlı)

Nar taneleri ve Antep fıstığı

Yapılışı

Sütü ve şekeri bir tencereye alın, şeker eriyene kadar ısıtın. Güllaç yapraklarının parlak kısmı üste gelecek şekilde tepsiye yerleştirin. Her katı sütle ıslatın. Yaprakların yarısına geldiğinizde ceviz serpin. Kalan yaprakları aynı şekilde dizin. Kalan sütü üzerine gezdirin. Buzdolabında en az 2 saat dinlendirin. Nar taneleri ve Antep fıstığıyla süsleyerek servis edin.

Püf Noktası

Sütün çok sıcak olmaması gerekir. Fazla sıcak süt güllacın hamurlaşmasına neden olabilir.

3. Şekerpare

Ağızda dağılan kıvamı ve bol şerbetiyle şekerpare, bayram ikramlarının en sevilen klasiklerinden biridir.

Malzemeler

Hamuru için

125 gram tereyağı

1 çay bardağı pudra şekeri

2 yemek kaşığı irmik

1 adet yumurta

1 paket vanilin

1 paket kabartma tozu

Aldığı kadar un

Şerbeti için

3 su bardağı şeker

3,5 su bardağı su

Birkaç damla limon suyu

Üzeri için

Fındık veya badem

Yapılışı

Şerbeti hazırlayıp soğumaya bırakın. Hamur malzemelerini karıştırıp ele yapışmayan bir hamur elde edin. Ceviz büyüklüğünde parçalar koparıp şekil verin. Üzerlerine fındık veya badem yerleştirin. 180 derece fırında üzerleri kızarana kadar pişirin. Fırından çıkan sıcak tatlının üzerine soğuk şerbeti dökün. Şerbetini çekince servis edin.

Püf Noktası

Hamurun fazla sert olmaması, şekerparenin ağızda dağılan kıvamını korumasını sağlar.

4. Fırın Sütlaç

Hafif tatlı sevenler için bayram sofralarının vazgeçilmezlerinden biri de fırın sütlaçtır. Üzeri hafif yanık kıvamıyla servis edildiğinde hem nostaljik hem de şık bir tatlı alternatifi sunar.

Malzemeler

1 litre süt

1 çay bardağı pirinç

1 litre su

1 su bardağı şeker

2 yemek kaşığı nişasta

1 paket vanilin

Yapılışı

Pirinci yıkayıp suyla birlikte yumuşayana kadar haşlayın. Sütü ekleyip kaynatın. Şekeri ilave edin. Nişastayı az suyla açıp karışıma ekleyin. Kıvam alınca kaselere paylaştırın. Kaseleri fırın tepsisine yerleştirip tepsiye su ekleyin. Üzeri kızarana kadar fırında pişirin. Soğutup servis edin.

Püf Noktası

Fırında üzerinin güzel kızarması için üst ızgara ayarı kullanılabilir.

5. Kadayıflı Muhallebi

Hem çıtır hem de sütlü lezzet sevenler için kadayıflı muhallebi mükemmel bir tercihtir. Şık sunumuyla bayram sofralarında dikkat çeker.

Malzemeler

Kadayıf için

250 gram kadayıf

3 yemek kaşığı tereyağı

1 çay bardağı kırılmış ceviz

Muhallebisi için

1 litre süt

1 su bardağı şeker

3 yemek kaşığı un

2 yemek kaşığı nişasta

1 paket vanilin

1 paket sıvı krema

Yapılışı

Kadayıfı küçük parçalara ayırın. Tereyağında kavurup ceviz ekleyin. Muhallebi için tüm malzemeleri karıştırarak pişirin. Ocaktan aldıktan sonra krema ekleyip çırpın. Servis kaplarının altına kadayıf yerleştirin. Üzerine muhallebi dökün. Tekrar kadayıf ekleyin. Buzdolabında dinlendirip servis edin.

Püf Noktası

Kadayıfın çıtırlığını koruması için servis etmeden kısa süre önce birleştirilmesi tavsiye edilir.

Bayram Tatlıları İçin Sunum Önerileri

Tatlıları servis ederken yanında Türk kahvesi veya çay sunabilirsiniz.

Antep fıstığı, Hindistan cevizi veya taze meyvelerle süsleme yapabilirsiniz.

Şerbetli tatlıları küçük porsiyonlarda servis etmek daha şık bir görünüm sağlar.

Cam sunum tabakları ve bakır servis ekipmanları bayram sofralarına geleneksel bir hava katar.

Bayram sofraları, sevdiklerimizle bir araya geldiğimiz en değerli anların merkezidir. Özenle hazırlanan tatlılar ise bu sofraların en tatlı detayını oluşturur. İster geleneksel baklava ve şekerpareyi tercih edin ister hafif sütlü tatlılarla sofranızı zenginleştirin; doğru tariflerle hazırlanan her tatlı bayramın ruhunu yansıtır.