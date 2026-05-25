Türkiye – Kuzey Makedonya Maçı Biletleri Satışa Çıktı

Türkiye Futbol Federasyonu, A Milli Futbol Takımı’nın 2026 FIFA Dünya Kupası hazırlıkları kapsamında Kuzey Makedonya ile oynayacağı özel karşılaşmanın bilet satış takvimini açıkladı. Mücadele, 1 Haziran 2026 Pazartesi günü İstanbul’daki Chobani Stadyumu Fenerbahçe Şükrü Saracoğlu Spor Kompleksi’nde saat 20.30’da başlayacak.

Federasyon tarafından yapılan bilgilendirmeye göre öncelikli bilet satışları, Milli Takım Taraftar Kulübü Kırmızı Üyeleri için erişime açıldı. Bu satış döneminden yalnızca son bir yıl içerisinde Kırmızı Üye statüsü kazanan taraftarlar yararlanabilecek. Öncelikli satış uygulaması bir gün sürecek.

Karşılaşmanın genel bilet satışlarının ise 26 Mayıs 2026 Salı günü saat 16.00 itibarıyla başlayacağı bildirildi.

Biletler Passo Üzerinden Satın Alınabilecek

Maç biletleri, Passo’nun resmi internet sitesi ile mobil uygulaması üzerinden satışa sunulacak. Satış işlemleri, kullanım süresi devam eden tüm kulüp logolu Passo kartlarına açık olacak.

Passo Taraftar Kart anlaşması bulunmayan kulüplerin taraftarlarının da ücretsiz üyelik oluşturarak bilet satın alabileceği belirtildi. Stadyum girişlerinde çipli T.C. kimlik kartı, Passo Taraftar Kart veya Passo Mobil Uygulaması kullanılabilecek.

Türkiye Dünya Kupası Hazırlıklarını Sürdürüyor

A Milli Takım, 2026 FIFA Dünya Kupası öncesindeki hazırlık sürecinde Kuzey Makedonya karşılaşmasıyla birlikte teknik heyet ve oyuncu grubunun son durumunu değerlendirme fırsatı elde edecek. Türkiye Futbol Federasyonu, hazırlık dönemine ilişkin çalışmaların devam ettiğini duyurdu.

