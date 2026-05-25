Galatasaray’da Flaş İstifa: KAP’a Bildirildi!

Trendyol Süper Lig’de bu sezon kazandığı şampiyonlukla üst üste 4. kez mutlu sona ulaşan ve bu kapsamda kırılması zor bir rekora imza atan Galatasaray’da istifa gelişmesi yaşandı. Galatasaray Sportif AŞ Başkan Vekili ve Yönetim Kurulu Üyesi İbrahim Hatipoğlu, görevinden ayrıldığını duyurdu.

KAP’A BİLDİRİLDİ

Hatipoğlu’nun, Başkan Dursun Özbek’in yeni yönetim kurulu listesinde yer almamasının ardından görevinden istifa ettiği Kamuyu Aydınlatma Platformu’na (KAP) iletildi.

KAP’a konuya ilişkin yapılan resmi açıklamada şu ifadelere yer verildi:

“Şirketimizin yönetim kurulu üyesi Sayın İbrahim Hatipoğlu, Galatasaray Sportif Sınai ve Ticari Yatırımlar AŞ yönetim kurulu üyeliğinden istifa ederek ayrılmıştır.”

ASIL VE YEDEK LİSTE BELLİ OLDU

Başkan Dursun Özbek’in yeni yönetim listesi belli olurken, yönetim ve yedek listelerinin de netleştiği öğrenildi. Buna göre, yönetim ve yedek listeleri şu şekilde:

Yönetim asıl: Dursun Özbek, Metin Öztürk, Sedat Artukoğlu, Eray Yazgan, Can Natan, Mecit Mert Çetinkaya, Mehmet Saruhan Cibara, Abdullah Kavukcu, Mehmet Burak Kutluğ, Fatih Demircan, Özen Kuzu

Yönetim yedek: Bora İsmail Bahçetepe, Ozan Bingöl Yurtsever, Emir Aral, Tanur Lara Yılmaz, Ömer Sarıgül